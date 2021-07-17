{ 17 июля 2021 }

Реиндустриализации страны. Америки

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Американцы начали проверку своих производственных цепочек, на предмет реиндустриализации страны. Поскольку осознали, что слишком заигрались и в бизнес, и в политику. Нет, они ими продолжают заниматься, но Китай, как новая сверхдержава, их до такой степени не устраивает, что, отложив до поры выяснения отношений между демократами и республиканцами, они всерьёз приступили к ревизии состояния своей страны. Что в ней ещё есть, чего уже нет, в каких отраслях они пока что конкурентоспособны, в каких уже нет и кто именно их ближайшие конкуренты… Нам бы так. Тем более, что это не просто давно назрело, а перезрело, чтоб не сказать – протухло. Мы, в основном, всё больше переделом активов занимаемся, маниловщиной, да организацией увода финансовых потоков за кордон в особо крупных размерах, что даже в коронавирус не думает прекращаться.

А ведь интересно должно быть, хотя бы правительству, что со страной на предмет конкурентоспособности происходит. Что в ней было, что осталось и в каком находится состоянии. Кому оно, кстати, принадлежит. Тоже существенно, с учётом того, что с начала 90-х у нас, что не закрывали или не разоряли, то под каким угодно предлогом пытались сбыть с рук, начиная с наиболее привлекательных объектов. Словно не руководство страны ею командовало, а ликвидационная комиссия какая-то, и так три десятка лет подряд. К таким интересным результатам должно было привести… да, наверняка, и привело. Так хоть понять бы, к каким именно. А то, может статься, мы уже одной ногой в Третьем мире, только пока ещё не подозреваем об этом. Всё выкаблучиваемся, да выкаблучиваемся, невесть на каком основании, строим из себя неизвестно кого… Может, зря?

Что особенно раздражает, американцы нас пока ни по одному из исследованных ими стратегических направлений развития в упор не замечают и в качестве конкурентов не воспринимают. Китайцев они в помянутом докладе поминают на каждом шагу. Индусы там есть. Турки. Что до нас… Ну, может быть, в следующих выпусках, посвящённых каким-то другим сферам развития, Россия в каком-либо качестве и появится, но пока что нас нет. Вообще нигде и ни на каком месте. Что навевает не слишком приятные для нас подозрения, тем более, что авторы их исследования не для нас старались и оно производит впечатление весьма объективного, хотя и нелицеприятного обзора. Так ведь он, получается, не только для Америки, нелицеприятен. Он и в отношении нашего состояния позволяет сделать соответствующие выводы. Если, конечно, хотеть их делать, что вряд ли…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Очарование Америки

    2. Очарование Америки

    Возвращается для консультаций в Вашингтон американский посол в Москве или нет, не суть важно. То есть гадать по какой угодно кофейной гуще на эту тему можно, надо же чем-то политологам и прессе заниматься, но по сути отношения России [Читать...]


  2. Бейонсе может стать ведьмой в «Волшебнике страны Оз»

    3. Бейонсе может стать ведьмой в «Волшебнике страны Оз»

    Поп-певице Бейонсе предложили сыграть роль ведьмы Глинды в готовящемся мюзикле по мотивам известной сказки «Волшебник страны Оз». По сюжету, Глинда – одна из двух добрых волшебниц, которая помогает главной героине Элли вернуться домой из волшебной страны. Правда, пока [Читать...]


  3. «Волшебник страны Оз» в формате IMAX 3D

    4. «Волшебник страны Оз» в формате IMAX 3D

    Кинокомпания Warner Bros. представит фильм «Волшебник страны Оз» американским зрителям в формате IMAX 3D. В рамках празднования 75-летия Картина будет демонстрироваться в залах IMAX в течение недели начиная с 20 сентября 2013 года. Вполне вероятно, что стереоверсия «Волшебника [Читать...]


  4. О «Мёртвой руке» врага и будущем страны

    5. О «Мёртвой руке» врага и будущем страны

    Наблюдая за дичайшими вывертами украинской политики, не покидает смутное ощущение, что мы имеем дело не с нормальными людьми, а с какими-то зомби или инопланетянами. До того их действия ни в какую логику не укладываются… Дуркуют так, что Кащенко [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»