Реиндустриализации страны. Америки

Американцы начали проверку своих производственных цепочек, на предмет реиндустриализации страны. Поскольку осознали, что слишком заигрались и в бизнес, и в политику. Нет, они ими продолжают заниматься, но Китай, как новая сверхдержава, их до такой степени не устраивает, что, отложив до поры выяснения отношений между демократами и республиканцами, они всерьёз приступили к ревизии состояния своей страны. Что в ней ещё есть, чего уже нет, в каких отраслях они пока что конкурентоспособны, в каких уже нет и кто именно их ближайшие конкуренты… Нам бы так. Тем более, что это не просто давно назрело, а перезрело, чтоб не сказать – протухло. Мы, в основном, всё больше переделом активов занимаемся, маниловщиной, да организацией увода финансовых потоков за кордон в особо крупных размерах, что даже в коронавирус не думает прекращаться.

А ведь интересно должно быть, хотя бы правительству, что со страной на предмет конкурентоспособности происходит. Что в ней было, что осталось и в каком находится состоянии. Кому оно, кстати, принадлежит. Тоже существенно, с учётом того, что с начала 90-х у нас, что не закрывали или не разоряли, то под каким угодно предлогом пытались сбыть с рук, начиная с наиболее привлекательных объектов. Словно не руководство страны ею командовало, а ликвидационная комиссия какая-то, и так три десятка лет подряд. К таким интересным результатам должно было привести… да, наверняка, и привело. Так хоть понять бы, к каким именно. А то, может статься, мы уже одной ногой в Третьем мире, только пока ещё не подозреваем об этом. Всё выкаблучиваемся, да выкаблучиваемся, невесть на каком основании, строим из себя неизвестно кого… Может, зря?

Что особенно раздражает, американцы нас пока ни по одному из исследованных ими стратегических направлений развития в упор не замечают и в качестве конкурентов не воспринимают. Китайцев они в помянутом докладе поминают на каждом шагу. Индусы там есть. Турки. Что до нас… Ну, может быть, в следующих выпусках, посвящённых каким-то другим сферам развития, Россия в каком-либо качестве и появится, но пока что нас нет. Вообще нигде и ни на каком месте. Что навевает не слишком приятные для нас подозрения, тем более, что авторы их исследования не для нас старались и оно производит впечатление весьма объективного, хотя и нелицеприятного обзора. Так ведь он, получается, не только для Америки, нелицеприятен. Он и в отношении нашего состояния позволяет сделать соответствующие выводы. Если, конечно, хотеть их делать, что вряд ли…