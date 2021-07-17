Общая афганская ответственность

На конференции по Афганистану в Ташкенте Жозеп Боррель сообщил всем присутствующим, что происходящее там – это “общая ответственность”. Очень духоподъёмно. 20 лет американцы и европейцы всем в этой стране командовали, ухлопали триллионы долларов, которые расписали на массу красиво выглядящих программ, а оказалось, что в Афганистане ничего не изменилось, если не считать его превращения в главного в мире производителя героина. Ну, конечно, тоже результат…

То есть прикончить общими усилиями вполне, по местным меркам, нормальный режим Наджибулы, только потому, что он “советский”, вместе с ним самим, отдать страну на растерзание бандитам и исламистам, потом привести к власти средневековых фанатиков, затем выбить их из Кабула и в итоге, всё прогадив, сбежать, бросив Афганистан на произвол судьбы, соседей и тех де самых талибов – это “общая ответственность”. И ведь никто не спросит: “Дяденька, главный европейский дипломат, ты дурак”? Неприлично! Он же гость…

На той же конференции очередное европейское чучелко от экологии рассказало всем присутствующим, что первое дело – построить в Афганистане “зелёное будущее”. То ли про опиум и марихуану тамошние говорило. То ли про то, что радикалы от ислама теперь – будущее этой несчастной страны (кто бы сомневался). То ли про своё, дурацкое. Ветряки и солнечные панели, непременно европейского и американского производства, как основа афганской энергетики… Слышали, знаем. Одна мантра на все случаи жизни.

Дорого, неэффективно, непрочно, но очень прогрессивно. Чёртовы коммивояжёры. Всем заморочить голову, насчёт грядущих ужасов, которые непременно случатся, если их товар не купить. Ну или, для их собственного внутреннего рынка, если не проголосовать за их кандидата. То Гор в Америке на этом в президенты рвался, то “зелёные” партии по всей Европе во власть идут. Дебил на дебиле и дебилов погоняет, но ведь сколько лет подряд на коне! Грета Тунберг им всем в дышло, Чубайс вместо крышки гроба и Грефом отлакировать…