{ 17 июля 2021 }

Владимир Путин на саммите АТЭС

Рубрики: [Telegram]  
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Главное:

  • Пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9%
  • От темпов вакцинации в мире зависит минимизация рисков новых волн пандемии и восстановление экономики. Странам АТЭС нужно сообща работать над производством вакцин от коронавируса
  • Российская экономика в целом восстановилась. РФ готова делиться антикризисными разработками с другими странами
  • Россия поддерживает организацию массовой иммунизации от коронавируса, в том числе среди трудовых мигрантов
  • Владимир Путин предложил коллегам по АТЭС шире взглянуть на сотрудничество в области цифровизации
  • Президент пригласил страны АТЭС на Восточный экономический форум во Владивостоке

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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