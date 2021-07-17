Владимир Путин на саммите АТЭС

Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что новому руководителю британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона. Телеканал Sky news уточняет, что на встрече Путина попросили прокомментировать недавние высказывания [Читать...]

Телеканал NBC дословно перевел фразу Владимира Путина «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ». Этой цитатой из «Золотого телёнка» российский президент ответил ведущему на реплику о кибератаках в США, которые приписываются «русским хакерам». Телеканал не только не сослался [Читать...]

Специальный показ фильма «Легенда № 17», состоявшийся в Сочи 17 апреля, посетил глава государства Владимир Путин, сообщается на сайте президента России. В числе гостей были приглашены звёзды советского хоккея Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Владимир Петров, Владислав Третьяк, Вячеслав [Читать...]

Владимир Путин не выбился из ряда мировых лидеров на форуме в Давосе. Российская публика ожидала увидеть «кузькину мать», а получила согласие Путина дружить с Западом. Это было первое выступление Путина в Давосе с 2009 года. Тогда тоже был [Читать...]

Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос Светлана САВИЦКАЯ крайне редко появляется на ТВ-экранах. Возможно, потому что персонифицирует собой настоящую, серьезную оппозицию, к которой могут прислушаться. Все-таки единственная женщина — дважды Герой Советского Союза за всю историю [Читать...]