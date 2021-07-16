Виктор Медведчук поддержал статью Путина

Об обмене Медведчука заговорили после выступления Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Но на самом деле ничего сенсационного он не сказал. Его спросили, возможен ли быть обмен. Он ответил, что это решение может принимать президент. Ничего больше. [Читать...]

Джордж Клуни рассказал, что заставило его выступить в поддержку Евромайдана в Киеве в начале декабря 2013 года. На одной из пресс-конференций фестиваля Берлинале-2014 в беседе с украинской журналисткой актер признался, что основной причиной стали его личные симпатии к [Читать...]

Думаю, что все-таки ответ со стороны Путина будет, и жесткий. Просто 1. Путин всегда тянет 2. Госмашина вообще работает медленно 3. Интернет забит украинской и либеральной пропагандой, а это мешает. И дело здесь не в романтических порывах Путина [Читать...]

Президент России заявил, что переговоры c Джо Байденом прошли «хорошо». Обе страны проявили желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным. О личности Джо Байдена: он конструктивный, взвешенный человек, очень опытный. Он вспоминал о семье. О чем мама с [Читать...]

Андрон Михалков-Кончаловский написал статью, где рассказал всю правду. “Подводя итоги всему сказанному, мне хотелось бы только выразить надежду, что серьезное изучение русского общества, каким оно является сейчас, поможет нарождающемуся среднему классу обрести то, что я назвал бы историческим [Читать...]