Виктор Медведчук поддержал статью Путина об Украине собственной статьёй, которую опубликовали в оппозиционном СМИ «Страна.ua». Один примечательный фрагмент из большого текста:
«Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности.
Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора». (далее Медведчук предрекает Украине судьбу Югославии)
Эта позиция противоречит позиции российских «ликвидаторов» Украины, которые считают, что России надо ещё больше поссориться с Западом, и тогда можно будет отхватить побольше украинской территории не обращая внимание на международное сообщество. По Медведчуку всё наоборот: России надо помириться с Европой, и тогда Украина в нынешнем виде наконец-то перестанет существовать. Донбасс в таком случае должен призывать принять Россию в Евросоюз.