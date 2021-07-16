{ 16 июля 2021 }

Во Францию перевезли останки французского генерала

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Во Францию перевезли останки французского генерала, умершего в Смоленске в 1812 году. Правые во Франции используют это как повод для критики президента Макрона. Россия не против этой критики, поскольку задачу раскалывать Евросоюз никто не отменял.

Останки перевозит «Фонд развития русско-французских исторических инициатив», который возглавляет француз правых взглядов Пьер Малиновский, сторонник Ле Пен, его заместителем в фонде является дочь Дмитрия Пескова. Фонд занимается поиском останков военных, с его участием и нашли останки дивизионного генерала Шарля-Этьена Гюдена. Кроме гуманитарной миссии, прослеживается политическая.

Сам Малиновский заявлял, что перезахоронение останков генерала должно стать поводом для саммита России и Франции с участием первых лиц. Но получилось наоборот — первые лица не собираются встречаться. Правая французская пресса обвиняет в этом Макрона, который поставил политику, противостояние России, защиту Навального и так далее выше французской истории. Макрон уважает Навального больше, чем ветеранов войны 1812 года, не встречает останки лично. В России это особо не обсуждается, но, например, МИА «Россия Сегодня» пишет, что «обычно любящий красивые жесты Макрон в ответ на предложение русских сдрейфил».

Если такие события способны раскалывать внутреннюю политику стран Евросоюза, то этим можно пользоваться. Останков иностранцев в России много. Правда, не всегда их можно найти. Попробовать поискать можно на кладбище во Владимире около знаменитой тюрьмы. На нём есть и прибалты, и украинцы, и поляки, и японцы, но это пока слишком сложные направления для таких операций.

Зато есть немцы, которых можно перезахоронить через партию «Альтернатива для Германии», которая трепетно относится к попранной памяти о немцах во Второй Мировой войне. Один покойник — генерал-фельдмаршал Эвальд фон Клейст: известен тем, что воевал на многих фронтах, и даже был заподозрен в соучастии в заговоре против Гитлера. Второй — генерал Гельмут Вейдлинг: известен тем, что был последним комендантом Берлина, он отдал приказ о капитуляции немецких войск.

Останки кого-то из них можно переправить в Германию вызвав споры, скандалы, митинги, беспорядки в немецкой политике, надо ли с почестями принимать останки. Стоит подумать, отправлять их до или после постройки «Северного потока 2», и как для этого задействовать «АдГ», других правых. Внутри «Альтернативы» разные мнения о войне, одни члены партии считают, что Германию сильно унизили после войны, другие, что об этом не надо говорить. Раскол «АдГ» России не нужен — будет некому раскалывать Евросоюз. Действовать надо аккуратно.  

Методичка


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