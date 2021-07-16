Без звуков. Без «Звуков Му»

Смерть Петра Мамонова совершенно неудивительно совпала с очередным пополнением списков иностранных агентов и нежелательных организаций. И если быть откровенным, то по итогам того, «для чего мне эти отпущенные семьдесят — или сколько там — лет жизни», Мамонов только тем и занимался, что был иноагентом и нежелательным, но таким желанным и притягательным.

При этом ино-агентом он стал еще в 1989, записав пластинку Zvuki Mu, спродюсированную Брайном Ино. Пластинка, по итогу, не понравилась ни тому ни другому, а распад первого состава группы превратился в мучительное (обязательное по контракту) турне-прощание по городам США. Вероятно, именно «американский урок» привëл к тому, что всю свою дальнейшую жизнь (в том числе и творческую) Мамонов определил как одиночное плавание, переходящее в автономку.

И вот такой «шаровой молнии» были открыты все двери и площадки. Сам собой переключившийся из стиляги-хиппи-хипстера в режим «старца пятидесяти лет» Мамонов идеально искал и находил себя везде. Хотел — пел, хотел — играл, хотел — снимался. Хотел — и мог. И «Царь» из него получился настоящий.

В марте этого года ушëл под лëд Александр Липницкий. Как говорят — спасая любимого лабрадора. Мамонова накрыло третьей волной. Дальше — тишина. Дальше — без звуков.