Подтопление московских дорог

Можно, конечно, в связи с очередным подтоплением московских дорог, из-за сильной грозы и пробок, которые оно вызвало, спросить риторически городские власти: доколе? И предложить перестать маяться дурью, хотя бы на какое-то время, с вечной, как американские санкции и смена времён года, заменой в Москве плитки и бордюров. При всём понимании того, что никакой прибыли в личную мошну нынешним отцам города этот показательно идиотический процесс не даёт и делается ими совершенно бескорыстно, и даже, не исключено, с оплатой из собственного кармана (а вдруг?!). В это население вверенного их попечению города верит, как в Тору, Новый Завет, Коран и прочие святые книги традиционных для России религий.

Так может, они тогда на тех же финансовых основаниях и при помощи освободившихся рабочих рук, в помянутом городе ливнёвку доведут до состояния, когда такого рода подтопления навсегда уйдут в историю? Пока лето… А то ведь, осень скоро. Потом зима. После ещё что-нибудь будет — те же выборы (осенью же не последние в нашей жизни?). Всё равно коронавирус с нами если не навсегда, то надолго. Ну, так использовали бы свободные средства для благого дела. Им всякий спасибо скажет. А то, такое впечатление, что ремонтировали они, эти самые власти городские, во времена не столь отдалённые, ту ливнёвку, ремонтировали, весь город перекопали — и в центре, и на окраинах, да не выремонтировали. Хреново она у них получилась. Никак не работает, как надо.

Нет, понятно, что в Германии, в Крыму и на Кубани ситуация с ливнями приводит к куда более печальным последствиям. Сели с гор сходят, самостроя море (у нас), генпланы городов чёрт знает как перелопачены — что категорически нельзя было застраивать, всё позастроено (тоже не у немцев), но в Москве-то этого нет? Нет же? А затопления как были, так и есть. И Лужкова уже второй десяток лет, как нет во главе города — не на кого ответственность сваливать. И деньги на перекладывание ливнёвки давно списаны — забыли все про те деньги. И работы все проведены. Причём проводили их, совершенно точно проводили — весь город парализовали. Как раз под то, что пробок больше не будет и всё в нём по дорожной части будет работать, как часы. И даже отрапортовали, что уже так и работает. Врали, что ли?

Ну, а если даже не врали, а просто так получилось (по Черномырдину — «как всегда»), так может, перестанет мэрия, хотя бы на время, плодить немыслимо уродливые вплотную друг к другу стоящие коробки, превращающие Москву в некрасивую копию самых дурных кварталов Манхэттена, Лондона и Парижа, которые там для бедных строят, а у нас они сходят за «элитное жильё»? Не до того, как Б-г свят. Потом, на чём-нибудь другом заработают. И её люди. И которые не её, а тех, кто сверху — тоже потом. На кой дьявол городу все эти несусветно выглядящие кварталы, без нормально функционирующих дорог? Пускай лучше ими, дорогами, главный архитектор города займётся, чем нормы на пожарные проезды менять, сужая их под уплотнение застройки. Зачтётся.

Не на этом свете, так на том. Не в собственных глазах, так у населения, а то и перед историей. Скажут в грядущих столетиях: «Вот, пришёл из далёкой тайги в столицу мэр, и всех удивил — перестало её затапливать и пробок в ней ни при какой погоде не стало». Так было бы здорово! Опять же, добрые слова про мэрию бы население сказало. Не всё население, так хотя бы то, которое на машинах ездит — а это ой, какая немалая доля от столичного народу! Не тех, которые с мигалками и с сопровождением кортежами пролетают — эти и так в шоколаде. Обычные люди. А то, всё больше нехорошо говорят, некультурными словами. И не только после дождя и очередных указов по коронавирусу… Всех же денег всё равно не заработаешь в этой жизни. Никому ещё не удалось!