С громким заявлением вывалилось в медиа-пространство украинское бодипозитивное рэп-чудо под очень символичным прозвищем Alyona Alyona (судя по творчеству, ее основной целевой аудитории и правда лучше повторять дважды буквально каждое слово). В своем Инстаграме певица-говорунья отчиталась, что прекращает всякое сотрудничество с музыкантами из России, а ее фит с «Кастой» — останется единственным. Послушав, что именно исполняет горделивая украинка, мы выдохнули «Аминь» и перекрестились.

Алёну Алёну затравили именно после акта сотворчества с «Кастой» — националисты устроили украинке жесткий прессинг, завалили угрозами, и она, в отличие от некоторых других, быстро сдалась. Даже любопытно наблюдать, как проходят украинские артисты и спортсмены это испытание патриотычной ненавистью: те, кто целится повыше — отмахиваются и устраивают по России гастрольные туры, а кто понимает, что его потолок — Украина — гордо цепляют вышиванку, обворачиваются в жовто-блакитный флаг и с вилами в руках разгребают завалы местной эстрады.

Символично, кстати, что у нас «Касту» за этот тандем не критиковали. Украина никак не поймет, что среди российских раздражителей занимает далеко не первое место. А может понимает, вот и бесится еще больше, надеясь опередить в этом списке ЛГБТ, Грету или хотя бы Бузову вместе с нашей же сборной в полном составе.