Друзья Владимира Меньшова завершат его фильм

Идеи больших людей живут и после их ухода из жизни. Творческие личности всегда увлечены новой идеей, поэтому после их смерти остаются зародыши проектов, реализация которых уже хотя бы в память об ушедшем ложится на плечи друзей и соратников.

Последней идеей Владимира Меньшова была история, в которой главный герой, выйдя из колонии, стал нормальным человеком. Об этом рассказал председатель комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Алексей Лобарев. По его словам, сценарий фильма уже практически готов, в создании примет участие режиссер Виктор Мережко, а Владимир Меньшов будет указан в титрах как соавтор.

И это справедливо. Ведь вся съемочная группа наверняка будет трудиться с оглядкой на имя великого режиссера, стараясь быть достойными его последнего фильма.