{ 14 июля 2021 }

Друзья Владимира Меньшова завершат его фильм

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Владимир Меньшов

Идеи больших людей живут и после их ухода из жизни. Творческие личности всегда увлечены новой идеей, поэтому после их смерти остаются зародыши проектов, реализация которых уже хотя бы в память об ушедшем ложится на плечи друзей и соратников.

Последней идеей Владимира Меньшова была история, в которой главный герой, выйдя из колонии, стал нормальным человеком. Об этом рассказал председатель комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Алексей Лобарев. По его словам, сценарий фильма уже практически готов, в создании примет участие режиссер Виктор Мережко, а Владимир Меньшов будет указан в титрах как соавтор.

И это справедливо. Ведь вся съемочная группа наверняка будет трудиться с оглядкой на имя великого режиссера, стараясь быть достойными его последнего фильма.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Владимира Красное Солнышко сыграет Данила Козловский

    2. Владимира Красное Солнышко сыграет Данила Козловский

    Режиссер Андрей Кравчук взял Данилу Козловского на роль князя Владимира в своем фильме «Викинг». Также в проекте заняты Елизавета Боярская и Виктор Вержбицкий. Сюжет фильма будет затрагивать такие исторические события как становление государственности и крещение Руси, а главным [Читать...]


  2. Фильм к юбилею Владимира Кузьмина покажет Первый канал

    3. Фильм к юбилею Владимира Кузьмина покажет Первый канал

    Документальный фильм «Владимир Кузьмин. Счастье не приходит дважды» к 60-летию музыканта покажет Первый канал 30 мая. Как сообщает пресс-служба телеканала, впервые за три года (после ухода из жизни его матери и двоих детей – Лизы и Степана) Владимир [Читать...]


  3. Уэс Андерсон планирует «смутно авангардный» фильм

    4. Уэс Андерсон планирует «смутно авангардный» фильм

    После выхода в прокат «Отеля «Гранд Будапешт»» Уэс Андерсон заявил, что уже приступил к работе над новым проектом. – У меня есть идеи насчет нового фильма, который будет очень сложным, – заявил режиссер в недавнем интервью. – Я [Читать...]


  4. Привычка к смерти

    5. Привычка к смерти

    Привычка к смерти не отменяет горечи утрат. Когда ковид подъедает молодых, смерть стариков уже не удивляет. Но Владимир Меньшов не был стариком. Да, по паспорту, по надписи на памятнике он останется глубоко немолодым человеком 82 лет. Но не [Читать...]


  5. Фильм «Белый тигр» выдвинут от России на премию «Оскар»

    6. Фильм «Белый тигр» выдвинут от России на премию «Оскар»

    Картина Карена Шахназарова «Белый тигр» выдвинута от России на премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Фильм «Белый тигр» по итогам голосования нашей комиссии победил с большим отрывом от остальных», – рассказал председатель российской «оскаровской комиссии» [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»