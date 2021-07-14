{ 14 июля 2021 }

Список государств, которые в футбол не играют

Рубрики: [Спорт]  [Фейсбук]  

Интересно составить список серьезных государств, которые в футбол не играют, а если играют, то так плохо, что все равно, считай, не играют.

Список выходит такой:

США, Россия, Китай, Индия, Иран, Турция, Израиль.

Таким образом, выходит, что буквально все страны, живущие «внутри» истории, а не в «постистории», то есть ведущие войны, оспаривающие территории и вообще как-то активно пересматривающие свое положение в мире или яростно защищающие его, — это страны не футбольные.

А в футбол хорошо играют пенсионеры истории.

Большие страны, у которых, однако, все в прошлом, — и вот этот мяч, эти чувства на стадионе даны им как утешение.

Как телевизор в доме престарелых.

Они уже не увидят нового Боливара, Нельсона, Гарибальди, Бисмарка или де Голля, но там, на поле, он еще может возникнуть.

А нам нет нужды играть в футбол.

Мы в нем, в этом футболе, живем.

Дмитрий Ольшанский


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