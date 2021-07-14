Альбац посягнула на святое. Даже я удивился

Это да — перегнула палку добрая Альбац. Все. наверно. от фамилии идет. Вот так произойдет круженье в голове — и полный альбац наступает. По всем пунктам.

Но по порядку. Священника Кураева пригласили на прямой эфир на «Дождь». Он любит там бывать. И он рассказал невинный анекдот. Но смешной. Суть следующая — еврей оформляет визу на ПМЖ. Не знаю уж куда, но вроде в цивилизованную страну. Подозреваю — Израиль.

Интересуются его решением, потому как давно уже известно, что редкий дурак туда отправится по своей воле из обильной для кормежки России.

Тот отвечает, что вопрос — в геях. Дескать, при Сталине — их стреляли, при Брежневе — сажали, при Горбачеве — вошло в норму. А сейчас он опасается, что это в обязаловку войдет.

Все вежливо похихикали.

И тут вдруг — бац… То бишь Альбац.

«Сегодня в утреннем «Дожде» дьякон Кураев позволил себе в прямом эфире мерзкий анекдот. Но и потом ни корреспондент, ни ведущие, ни канал никак не посчитали нужным себя дистанцировать от этой мерзости. Жду реакции. Не хочется сразу банить канал — там работают люди, к которым я отношусь с уважением».

Почему же анекдот — мерзкий? Мне, честно говоря, он кажется смешным.

Итак, пойдем от противного.

Если бы вместо еврея там были русские или чукчи или буряты — он бы не стал таким мерзким? А что — все по делу — чукча уезжает в Гондурас, потому что у него здесь нет свободы выбора — обязаловка быть геем или рекомендация. А там — есть.

Или мерзость анекдота в другом? Что все это неправда, типа, что сейчас может быть обязаловка? А на самом деле даже близко не стояло? И, как ни объясняй. этому дурацкому менталитету, что квири-семья это много лучше патриархальной сиволапой семьи — до них не доходит?

Или Альбац считает, что радужная сияющая гей-культура — это мерзко? И она не хочет быть лесбиянкой или трансгендером? И в это я ДОЛЖЕН поверить? Что они — наши светлоликие — не хотят пройти в параде достоинства?

Или это только Альбац? Как она могла поднять язык на святое?