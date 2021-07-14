Apple TV+ завербовал Роднянского

Продолжается череда подписаний стримингами продюсеров. Только-только IVI заключил договор с Владимиром Масловым, а Александр Роднянский уже сообщил о многолетней сделке между его студией и онлайн-кинотеатром Apple TV+.

Согласно договору, Apple будет получать от компании Роднянского «право первой ночи» на новые проекты и уже в случае отказа брать — оставлять их конкурентам. Причем речь не только о российском рынке — Apple может предлагать российский контент и за рубеж, и Роднянский в этом смысле выглядит оптимальной фигурой как один из самых интернационально-ориентированных продюсеров страны.

Драфт продолжается, и сейчас даже не удивит небольшой спад суммарного числа подписчиков на все онлайн-сервисы в целом: люди элементарно будут ждать, кто еще кого из продюсеров и режиссеров завербует, дабы подписаться затем на самый подходящий именно своему вкусу онлайн-кинотеатр.