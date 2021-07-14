Органист Notre Dame de Paris принял участие в органных ассамблеях в Калининграде

В Кафедральном соборе Калининграда 9 июля 2021 года завершились VI Международные органные ассамблеи, которые проходят с 2017 года. В них приняли участие 11 активных исполнителей и 9 слушателей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Калининграда и Минска. Преподавателями Ассамблей выступили звезды органного исполнительства: титулярный органист Кафедрального собора Нанси, органист Notre Dame de Paris, профессор консерватории Страсбурга Йоанн Вексо (Франция) и заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат премии «Органист года 2020» Даниэль Зарецкий (Россия). Мастер-классы профессоров длились с 4 по 9 июля. Йоанн Вексо приехал в Калининград впервые специально для участия в Ассамблеях.

— В течение нескольких лет я мечтал познакомиться с калининградским органом, открыть его для себя, — рассказывает органист NotreDamedeParis. — Он очень известен в Европе: достаточно новый, самый большой в России. Игра на нем доставляет невероятное удовольствие, звук потрясающий. Он идеально подходит акустике собора. Я много выступал в классических концертных залах и могу признаться: они очень «сухие», звук практически сразу останавливается. Здесь он летит очень долго. Восхитительно.

Во всей России в таком формате обучение органу проходит только здесь. Существуют классы в рамках учебного пространства консерваторий, когда студенты общаются со своими педагогами, на своей территории, занимаются на своих органах, в основном — учебных. Здесь же участникам представляется уникальный шанс не просто познакомиться с органом, собором, но и на этом органе позаниматься под руководством известных преподавателей, пообщаться друг с другом, а также исполнить свою программу. Российские студенты редко могут заниматься и выступать в соборной акустике: 90 процентов органов у нас находится в концертных залах. Здесь особые условия. И для участников это огромный стимул.

Ассамблеи позволили студентам глубоко погрузиться в историю французской и немецкой органных школ. У всех активных участников была возможность применить полученные знания на отчетном концерте перед закрытием Ассамблей.

— Пьесу Эскеша, которую мы с Йоанном выбрали для концерта, я переосмыслила с учетом советов профессора Вексо, — рассказывает Виталия Котова из Санкт-Петербурга, — Он замечательный! Талантливый музыкант и большой профессионал. С ним мы узнали много нового о регистровке старинной французской музыки, исполнении, ведении фразы.

— Было потрясающе учиться у корифеев органного искусства, — отмечает Тимур Карданов, солист Кисловодской филармонии — Даниэль Феликсович рассказал нам интересные исторические факты о произведениях. Он помог мне правильно подойти к интерпретации музыки И. С. Баха и Ференца Листа. Я не знал, что так внимательно нужно следить за музыкальной тканью Баха — где-то уплотнять, где-то, наоборот, облегчать штрихи.

Ассамблеи оказались полезны для обеих сторон. По словам Даниэля Зарецкого ему было очень интересно познакомиться со студентами из других городов в этой обстановке, с таким инструментом, за которым люди раскрываются по-новому.

— Низкий поклон Кафедральному собору за этот проект — подытожил музыкант.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

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