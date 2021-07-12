{ 12 июля 2021 }

Матроскина признали любимым героем «Союзмультфильма»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Студия «Союзмультфильм» в честь своего 85-летия провела опрос зрителей и узнала, какой мультипликационный персонаж у россиян самый любимый. С довольно солидным отрывом победил Кот Матроскин, набравший 23% голосов.

Следом за Матроскиным в гонке за признанием бежали: Винни-Пух и Волк из «Ну, погоди!» (по 9%), Котёнок Гав (8%), Ёжик из тумана (7%), а также Заяц из «Ну, погоди!» (лишний раз подтвердилось, что Волка любили больше), Чебурашка, Попугай Кеша, Карлсон и Маугли.

В самой студии с выбором согласились, отметив, что «Кот Матроскин — безусловно, харизматичный персонаж, близкий российской аудитории вне зависимости от возраста».

А мы заодно задумались, не предложить ли студии кросс-проект, где любимые герои могли бы порадовать поклонников единой сюжетной историей? Или и правда стоит оставить любимых персонажей на золотой полке и вкладывать душу в новых? Хоть опрос создавай среди читателей.

НЕВМИНКУЛЬТ


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