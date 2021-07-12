Цифровые валюты могут значительно улучшить систему платежей

Государственные цифровые валюты могут значительно улучшить действующую систему международных платежей, говорится в совместном отчёте Всемирного банка, МВФ и Банка международных расчётов. Сейчас система страдает от задержек транзакций, в ней отсутствует прозрачность и отслеживаемость, да и стоят трансграничные платежи недешево. Все эти проблемы могут решить цифровые валюты центральных банков, но для этого крупнейшие страны должны сотрудничать.
Полгода назад Китай и Объединенные Арабские Эмираты запустили совместный исследовательский проект по применению цифровых валют в международных платежах. А в июне о тестировании цифровых трансграничных платежей с участием евро и швейцарского франка объявили центробанки Франции и Швейцарии. Если крупнейшим странам удастся объединиться для создания глобальной платежной инфраструктуры, то это может стать началом конца для американского доллара. Пока он все ещё остается основной резервной валютой и важнейшим инструментом в международных расчётах, но, судя по темпам цифровизации, уход от него — это вопрос времени.