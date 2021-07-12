Цифровые валюты могут значительно улучшить систему платежей

Высокие показатели продаж цифровых альбомов и стрим-сервисов в 2012 г. подтвердили растущую уверенность потребителей в форматах цифровой музыки, сообщает BPI (British Recorded Music Industry) со ссылкой на Official Charts Company.В 2012 г. британцы, по данным Official Charts Company, [Читать...]

На уровне слухов грядущая деноминация начала обсуждаться задолго до официальных заявлений правительства и поначалу здорово напугала россиян. Слишком жива в народной памяти денежная реформа на заре перестройки, в результате которой сбережения миллионов людей превратились в ничто. Да и [Читать...]

Два основных платежных инструмента, предназначенные для безналичных *расчетов пластиковая карточка и чековая книжка, довольно быстро ‘становятся привычным атрибутом жизни в столице. Уже сейчас можно оговорить о том, что недоверие к этим некогда экзотическим вещам прошло, и впереди плавная [Читать...]

Два основных платежных инструмента, предназначенные для безналичных расчетов, – пластиковая карточка и чековая книжка – довольно быстро становятся привычным атрибутом жизни в столице. Уже сейчас можно говорить о том, что недоверие к этим некогда экзотическим вещам прошло и [Читать...]