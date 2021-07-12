Платформа «Смотрим.ру» зависла на Евро 2020

Платформа «Смотрим.ру» вместо привлечения новых пользователей угробила репутацию среди тех, кто о ней ранее не знал.

Перед самыми популярными матчами Евро 2020 зашедшие посмотреть эксклюзивные трансляцию, столкнулись с невозможностью её загрузить. Проблему за месяц не исправли. Вчера зависла трансляция финала. При этом ВГТРК убрала возможность смотреть трансляцию на многих сторонних сервисах.

Глобальная проблема «Смотрим.ру» на фоне вчерашнего провала – отсутствие клиентоориентированной цели проекта. У других сервисов есть платная подписка: не будет работать – не будут платить. «Матч ТВ» бьется с пиратами: не будет работать – будут смотреть у пиратов. Борьба с пиратами и заработок – были целью развития приложения Первого канала, у которого к тому же есть платный киносервис.

«Смотрим.ру» на данный момент является просто сбором всего видео ВГТРК в одном в месте. Нет подписок, нет новых фишек, например, прокрутки прямого эфира назад. Единственная цель, которая публично провозглашалась – это борьба с западными платформами, создание своего сервиса, где будут показывать видео вместо YouTube. В этом отношении претензии зрителей к «Смотрим.ру» не интересуют никого, кроме самих зрителей.

Создали российскую платформу – создали. Лишили альтернатив (пока только на футболе) – лишили. Работает она или нет – второстепенное дело: “Вас много, а я одна”. Основная цель, важная, государственная, приравненная к национальной безопасности, выполнена.