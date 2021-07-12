Итальянцы выиграли у англичан на чемпионате Европы по футболу. В прошлый раз они взяли этот приз в 1968 году. Ну, автор тогда во втором классе был, у нас Брежнев к власти пришёл, израильтяне только что Шестидневную войну выиграли… Давно было. И тем не менее – выиграли же! Да, по пенальти, но на чужой территории, причём на территории соперника, так что не то, что весь стадион, но весь Лондон был против них. И тем не менее… Причём англичан точно не жалко. Итальянцев в России традиционно больше любят.

Вот, что бывает, когда страна ставит себе какую-то цель и к этой цели последовательно идёт. Неважно, сколько пройдёт лет или десятилетий. Что напоминает о наших собственных футбольных достижениях примерно того же периода. Сборная России, понятно, не сборная СССР, точно так же, как Россия не Советский Союз, но в 1960-м советская команда чемпионат Европы выиграла. Да, игроки сейчас не те и тренеры не те, но всё же… Правда, непонятно, где второго Льва Яшина брать. Клонировать, что ли?

В общем, всё ясно. Что потопаешь, то и полопаешь. Если, конечно, стоит такая задача – выиграть. А если нет… Интересно, войну бы мы сейчас выиграли? Такую, скажем, как Великая Отечественная? Смогли бы с нуля поднять после этого ядерный потенциал? Выйти в космос? Стать сверхдержавой? С нашим нынешним культом денег, сибаритством, явной бестолковостью верхов, показушной религиозностью, при дикой аморальности и повальным воровством? Но это ладно. Футболом бы занялись, что ли. Лет через 15-20, глядишь, появится шанс…