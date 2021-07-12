О советском дизайне с российским размахом

Киностудия Горького начала съемки сериала “Советский дизайн” в рамках нацпроекта “Культура”. Студия победила в конкурсе на создание интернет-контента для молодежи, организованного ИРИ, и с осени начнет рассказывать о созданных в СССР легендарных вещах.

Каждую серию посвятят одной из «икон» советского дизайна, а таковых было немало: авоська, школьный фартук, граненый стакан, железобетонный забор ПО-2 с ромбиками, пластмассовая люстра “под хрусталь” с отваливающимися “висюльками”, настенный ковер, под которым выросло несколько поколений и даже «умный дом», придуманный (но не реализованный) советскими инженерами еще в 80-х.

В планах – 20 эпизодов по 15 минут. Участниками станут историки, искусствоведы, коллекционеры, дизайнеры (Александра Санькова, Айрат Багаутдинов, Андрей Бартенев, Андрей Будько). Режиссер – Игорь Макаров. Авторы собираются не просто рассказывать, но еще и пытаться осмыслить, чем элементы советского дизайна выступают для нас и сейчас.