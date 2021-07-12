{ 12 июля 2021 }

«Со скоростью чумы». Спрос на российские комиксы взлетел на успехе «Майора Грома»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

После того как первый отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным фильмом на Netflix по всему миру (!), свой взгляд на российские комиксы, наконец, обратили широкие массы.

По данным статистики, продажи комиксов на сайте создателей «Грома», студии Bubble выросли в июне в 13 раз по сравнению с первыми числами апреля, когда фильм вышел в прокат. С того же времени продано уже более 100 000 экземпляров комикса «Майор Гром». Как почти всегда бывает, взметнулся и спрос на сопутствующие тематические товары: поклонники массово ищут постеры, автографы и прочие сувениры, связанные с «Громом».

В мире, где комикс-культура прорвалась в мейнстрим, и дети с малых лет программируются картинками с этих специфических книжонок, волей-неволей придется входить в эту индустрию. Россия здесь выступала строго догоняющей, но это дает и преимущества: если найти в себе силы и отсечь желание подражать – можно внести в мир комиксов свежую отечественную струю. Приятно, что «Майор Гром» так заходит, но вообще здорово, если лет через десять можно будет сказать, что с него у нас все только начиналось.

НЕВМИНКУЛЬТ


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