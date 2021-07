Soda Luv — круто!

Антонио Бандерас собирается сыграть главную роль в киноверсии мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера “Призрак оперы” (Phantom of the Opera). По словам британской The Sun, Бандераса выбрал лично Уэббер, который выступит также в качестве продюсера картины. “Мой выбор прежде всего [Читать...]