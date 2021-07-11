Soda Luv — круто!

Мне понадобилось больше 1000 дней, чтобы выкупить музыку Soda Luv. Массовому слушателю понадобилось примерно на 100 дней меньше: несмотря на то, что Владислав долгое время фигурировал в больших пабликах, признание пришло к нему с опозданием. Даже сразу после релиза большого альбома «Viva La Vida» осенью 2020, он не сразу добрался до чартов — активный перформанс в рейтингах стриминговых площадок начался примерно в середине этой весны. Сейчас у него в два раза больше слушателей, чем у Obladaet, Платины, Rocket на Spotify — и такой успех абсолютно заслуженный.

Ниже — ряд пунктов, которые помогли мне научиться понимать его музыку и проникнуться симпатией к самому артисту:

— В 2018 году выпустил EP «Превосходный синий». То, что по ожиданиям должно звучать похоже на Lil Peep на самом деле было сборником синт-рэп-попа, медляков, которые могут дать фору сегодняшней кальянной музыке и эмоционального эмо-рэпа, звучащего как комбо Матранга и $uicideboy$. Если вам не нравится сегодняшний трэп, то обратите внимание на это ЕР.

— Посмотрите его подкаст у Эльдара Джарахова. Там есть и смешные разгоны про обрезание, и обсуждение олдскульного русского рэпа, который на него повлиял. Первое имя в списке музыки, которую он слушает сейчас — Kate NV, сольный проект Кати Шилоносовой из ГШ. Нетривиальный выбор для трэп-артиста.

— Послушайте альбом «Viva La Vida». Это хороший пример впитывания в свое творчество артистизма Young Thug. Владислав не пытается «перевести» язык бати из Атланты, он будто становится еще одним звеном в цепочке Thug-Gunna-Lil Baby и вывозит свои треки за счет вокальной харизмы. Звучит задорно и ни в коем случае не монотонно. В интро Soda сэмплирует тему Гатса из «Берсерка» ;)

— Посмотрите его выступление с треком «Тысячи рук» для GQ: вместо минуса звучит аккомпанемент лайв-бэнда, а жизнеутверждающий текст раскрывается как то самое нечто, которое будут цитировать паблики «Умные мысли». Пацаны нацепили интеллигентное жабо, дали ловкого рокешника с сольняком, но из самого артиста никуда не выветрился дух трэп-звезды: панч «Я потный будто подмышка» из трека решили не убирать, а видео в целом воспринимается как сатира над другими артистами, выступающими с группами.

— Месяцем ранее Сода чуть было не попал под угрозу «отмены»: в подкасте с Джараховым он рассказал, что не только забирает у девушек перед сексом мобильный телефон с их согласия, но и что сам снимает все на видео, чтобы защитить репутацию от компроматов. После того, как об этом начали везде трубить, Сода записал видео, в котором извинился и сообщил, что удалил все ролики. Не каждый день видишь рэперов, извиняющихся перед обществом — это вредит образу. Но раз человек может переступить через него, то за это однозначно признак вменяемости.