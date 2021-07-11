Поддержка азартных игр

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил поддержать азартные игры, чтобы привлечь средства в экономику, пострадавшую из-за пандемии. Ранее он проводил противоположную политику: заблокировал строительство казино стоимостью 1,5 млрд долларов и приостановил государственные лотереи.

Удивляться резкой смене политического курса не стоит: Дутерте вообще привык решать проблемы с наскока. В частности, президент известен тем, что для борьбы с политическими оппонентами и криминалом он активно использует «эскадроны смерти». Союзников и партнеров Дутерте меняет резко и без колебаний. В ответ на критику своих методов борьбы с наркобизнесом со стороны США и Европы, президент Филиппин буквально послал ЕС на три буквы.