В очередной раз порадовал Жозеп Боррель своими высказываниями, насчёт “вакцинной дипломатии” России и Китая, которым Евросоюзу, понятное дело, непременно надо противостоять. Европе же никак не выжить в этом сложном мире, если она гадить Москве и покусывать Пекин перестанет. Нет у неё других проблем. Ни с чем нет. При этом, перевести на нормальный язык, что именно имеет в виду вышеозначенный высокопоставленный еврочиновник, говоря о “навязчивости” России и Китая, невозможно. Ну, может быть, то, что такие страны вообще существуют, да ещё и имеют собственные интересы, не говоря уже о сфере влияния, выстраиваемой для защиты этих самых интересов. Действительно, кто им всё это разрешал?

Что до потрясающе парадоксального замечания того же оратора, что Европа – единственный регион в мире, который не только вакцинирует своё население, но и поставляет вакцину другим, тут Боррель не просто врёт, “забывая” о той же России и Китае, которых он только что обвинял в “вакцинной дипломатии”, но и изящно, как бы не замечая этого, отпускает пинок США, союзным ЕС, но от того не более любимым европейцами. Нормальный террариум единомышленников. Всегда так было. Очень слабые, очень подлые, очень заносчивые европейцы пытаются одновременно услужить американскому патрону, поперёк своих собственных интересов, ввязываясь в его драки с конкурентами Америки, но на словах демонстрируют высочайшую степень независимости от него.

Ну, устроены они так. Очень напоминает наших собственных региональных соседей, из числа бывших братских советских социалистических республик, в их отношениях с Россией. Претензии, обиды, непрерывные попытки найти другую крышу, но как припечёт – просьбы о разном, по большей части сугубо практическом. Кому оружия, кому денег, кому от реальных или вымышленных внешних угроз прикрыть… Так уж этот мир устроен. Подлый он. Эгоистичный. Лживый. И всегда таким останется. Чем в этой связи Жозеп Боррель от Эрдогана, ХАМАСа или талибов отличается? Парфюмом? Биографией? Самомнение у него, во всяком случае, такое же. Разве что, языком всё время мелет – ничего больше сделать не может. Ну, Европа. Чего ещё от неё ждать…