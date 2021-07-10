Ну, вот и пришла ясность с Гаити. Американцы там президента убили. Случайно, не нарочно, просто так получилось. Вообще-то, его хотели арестовать по какому-то невнятному, невесть кем выданному ордеру, но не задалось. А жену его тем более убивать не хотели, она просто оказалась не в том месте, не в то время. Что ей, впрочем, на том свете уже совершенно всё равно. Так что, если у кого-то есть какие-то вопросы, по части ООН, международного права, мирового сообщества и прочей лапши, которую нам в большом количестве навешали на уши в последние десятилетия и до сих пор ещё вешать продолжают…

Наши начальники на международной арене старательно соблюдают политес, правила игры и всякое такое, строя из себя леди и джентльменов. А у американцев есть Доктрина Монро в отношении Западного полушария, в соответствии с которой они там делают, что хотят. Надо куда-то вторгнуться и оккупировать какую угодно страну, вторгаются и оккупируют. Надо свергнуть, арестовать, судить или просто убить какого-нибудь президента или премьер-министра, сделают. И даже не в масштабах всего их государства. Хватает и решения профильного ведомства, а то и какого-нибудь суда, хоть самой низшей категории.

И это не исключение – норма. Гаити просто под раздачу в очередной раз попалось. В Панаме или на Гренаде точно также было. Что до Кубы с Венесуэлой, они только благодаря нам и уцелели. Первая – СССР, вторая – России. Ну и, понятно, личность Фиделя Кастро и его готовность и способность драться за себя и свою страну. Так что теперь, после очередного финта с Гаити, даже непонятно, отчего наши поклонники всего американского так тихо себя ведут. Копировать, так копировать. На Украине и в Молдавии, в Прибалтике и Грузии, да и в Восточной Европе, при таком подходе, как у Штатов, давно должны стоять наши гарнизоны, а тот же Зеленский должен висеть на ближайшем к его резиденции суку.

Спрашивается, что в этом не так? Раз можно американцам, почему нельзя нам? Потому, что руководство так поступать не готово, не хочет или не может? Ну, пускай приготовится, захочет и сможет. Так и только так идёт игра на планете, нравится нам это или нет. И если у американцев их сфера интересов – как минимум вся Америка, от Аляски до Огненной Земли, то у нас совершенно точно, постсоветское пространство и Восточная Европа. А может, и не только Восточная. Ну и, если говорить об Азии, все те страны, где сейчас американские военные базы стоят. Было бы абсолютно логично и точно вписывалось бы в практику мирового сообщества. Всё равно придётся так действовать – если, конечно, уцелеем…