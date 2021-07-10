Как-то само собой так сложилось, что рынок российского биг-теха представляет собой картину «Яндекс и другие». Российский IT-гигант выглядит абсолютно недосягаемым для конкурентов, которым для того, чтобы хотя бы поспорить за первенство в отдельных сферах, приходиться объединяться с кем угодно, в том числе и с бывшими партнерами «Яндекса». Сам же большой «Я» обладает редкой по нынешним временам самостоятельностью в принятии глобальных решений – для этого у «Яндекса» есть и влияние, и средства, и воля. Но даже небольшой экскурс по недавним M&A главной нересурсной компании страны даëт понять, что «не всë так однозначно».

Для начала вспомним неудавшееся слияние с «Тинькофф». «Яндекс» только что развелся со Сбером и остался без «Денег», то есть, без платежной системы. Грядущий союз IT и финтеха выглядел идеальным – главный поисковик России получал главный безофисный банк с огромной базой клиентов, «самой судьбой» предназначенных для включения в единую экосистему. Но «что-то пошло не так», $5 млрд. за весь «Тинькофф» Тинькову показалось мало, после чего поисковик во внутренней рассылке был назван «говно-яндексом», а сделка развалилась. За прошедшие два года капитализация TCS выросла почти в три раза, до 1 трлн рублей ($14 млрд), у Олега Тинькова нашли претензии налогового ведомства США, а ещë через неделю – острую форму лейкемии. «Яндекс» купил банк с лицензией и старается ни о чëм не вспоминать.

После странной не-сделки с «Тинькофф», «Яндекс» затаился почти на два года, продолжая скупать такси и фуд-техи. Молчание компании, особенно на фоне громкого ребрендинга и планов экспансии «Сбера», было настолько вызывающим, что даже появились слухи о том, что недавние проблемы самокатов с законом – дело рук непосредственно «Яндекса», тем более, что летом Я-самокаты действительно появились на улицах российских городов. Но это, опять же, только догадки. Со стороны русский Google выглядит абсолютно спокойным и даже апатичным.

Но это только иллюзия. Похоже, что за прошедшее время «Яндекс» открыл для себя совсем иную форму слияний и поглощений. Отныне это не «рынок продавца» или «рынок покупателя» – теперь это вотчина «санитара леса». И самое свежее тому свидетельство – развалившаяся сделка с поглощением интернет-ритейлера KupiVIP. «Яндекс» почти открыто, через «информацию достоверных источников внутри компании» сообщил причину своего решения – по результатам due diligence активы KupiVIP признаны «неподходящими» для интеграции в Яндекс.Маркет. То есть «Яндекс» действительно строит собственный АлиЭкспресс, но продавать там такое«VIPалево» считает недопустимым. И другим не советует.

Это, конечно, не восстание машин. Но «Яндекс» убедительно доказывает – организовать «судный день» почти любой компании для него теперь «изи вообще». Рррраз – и нету.