{ 8 июля 2021 }

Брак по расчёту

Рубрики: [Telegram]  

Треть опрошенных россиян положительно относятся к браку по расчёту. Опрос проводили «Открытие» и «Росгосстрах».

«Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету», — сказано в исследовании мнения 1500 горожан в возрасте 18-65 лет.

Результаты кажутся соответствующимм реальности. Если в русских регионах это выражается в одобрении передачи «Давай поженимся», то в некоторых нац. республиках ради брака по расчёту готовы похищать, запирать и насиловать женщин. Старшее поколение и мужчины в нац. республиках считают это благом.

В связи с тем, что пункты о семейных традиционных ценностях зафиксированы в Стратегии национальной безопасности, возникает вопрос: брак по расчёту — это угроза или нет? В Стратегии нет подробностей.

С точки зрения государства, не угроза. В некоторых нац. республиках брак по расчёту (с принуждением) — это традиция, значит, её надо защищать от нападок Запада. Брак по расчёту с участием ЛГБТ тоже полезен, потому что позволяет юридически делать из однополых пар двуполые, пусть даже фальшивые. Государство через материнский капитал и расширение льгот формально поощряет рождение детей по расчёту, против браков по расчёту оно тем более не будет.  

Методичка


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