Футбольный ЕВРО выходит на финишную прямую, осталось всего два матча — сегодняшний полуфинал Англия — Дания и воскресный финал, который и определит судьбу трофея. Обе игры пройдут на Уэмбли, и сейчас самое время обсудить, как место проведения повлияло на расклады турнира.

Из 11 стадионов ЕВРО 9 принадлежали командам-участницам турнира, 6 из них вышли в стадию плей-офф. Но вот что примечательно — все 6 команд (Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Испания, Англия) набрали нужные очки выступая исключительно в родных стенах. Всю «справедливость» подобных раскладов сполна почувствовали на себе болельщики сборной России, недопущенные Данией на стадион в Копенгагене, где местные фанаты внесли свой вклад в разгром отечественных ногомячистов.

Сегодня Дания встречается со сборной Англией, ещë одним Евро-домоседом, чьë турнирное движение тоже вызывает вопросы — из 5 игр Чемпионата Европы англичане покинули Уэмбли только раз, да и то только для того, чтобы прихлопнуть сборную Украины на максимально комфортном для себя римском стадионе.

Если англичанам сегодня повезет, то процент «домашних» игр «Львов» вырастет до просто неприличного — 6 из 7 игр турнира для сборной Англии будут домашними, к тому же и чужих болельщиков ожидается минимум. Хватит ли этого родоначальникам футбола для доселе неуловимого чемпионства? Ответ можем получить уже сегодня. Или в воскресенье.