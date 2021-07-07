{ 7 июля 2021 }

Сделка ОПЕК+ в очередной раз под угрозой срыва

Рубрики: [Telegram]  

Если страны-участницы в ближайшее время не договорятся о квотах, мировому рынку грозит дефицит нефти, предупреждают эксперты.

В прошлом году большинство нефтяных стран поставили на паузу новые проекты в сфере нефтедобычи. Однако Объединенные Арабские Эмираты вложили в её расширение значительные средства — и теперь, когда спрос на нефть бьёт рекорды, хотят добывать её в большем объеме, чем предусмотрено квотами ОПЕК+. В свою очередь, Саудовская Аравия при поддержке России настаивает на более медленном ослаблении квот, категорически отвергая «шантаж» со стороны ОАЭ. Ведь пока остальные страны будут «раскачивать» добычу, ОАЭ с их мощностями могут быстро занять большую долю рынка. А пока страны не могут договориться, рынок лишается дополнительных поставок нефти.

В марте 2020-го сорванная сделка ОПЕК+ привела к беспрецедентному обвалу цен на нефть, а сейчас кризис внутри альянса толкает их вверх: вчера цена марки Brent впервые с октября 2018 года превысила $77 за баррель. При этом общие доходы производителей в 2021 году могут побить рекорд 2008 года. И нефтяные компании, по прогнозам экспертов, впервые в истории могут потратить эти деньги не на инвестиции в инфраструктуру, а на дивиденды.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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