{ 7 июля 2021 }

Татарстан вновь примет Фестиваль уличного кино

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

KION продолжает набирать аудиторию подписчиков, проводя мероприятия в офлайне. И традиционный смотр короткометражек организован в этом году именно при его поддержке. Он состоится под открытым небом 14 и 15 августа в общей сложности на 34 площадках. Победителей снова будут выбирать сами зрители.

В конкурсную программу этого сезона вошли 9 короткометражек, в которых снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие известные актеры. Также в программе образовательные дискуссии, встречи с киноделами.

Главный приз — грант на 1,5 млн рублей — организаторы присудят тому участнику, который окажется ярче всех. По завершении всей программы зрители проголосуют за полюбившиеся им работы при помощи света телефонных фонариков, И самые популярные выберут при помощи люксометра. Что же касается самих фильмов, то все они будут доступны в онлайн-каталоге KION.

НЕВМИНКУЛЬТ


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