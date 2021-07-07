В Нью-Йорке режим ЧС из-за взрыва преступности

Из Калифорнии, где ситуация не лучше, притом, что там «мирные» ЛГБТ со своими радужными флагами вовсю хулиганят, народ бежит в другие штаты. Америка всерьёз начинает делиться на штаты республиканские и демократические. И не по каким-то политическим приметам, типа того, от кого губернатор и какая партия продвигает в Конгресс представителей данного конкретного штата, а по населению. И если это не раскол страны, то что? Тем более, что одни штаты начали вводить санкции против других. Та же Калифорния их ввела против 17 штатов, где с точки зрения её руководства не на должный уровень подняты права сексуальных меньшинств. Тихий дурдом.

Законы США это позволяют. Они вообще много чего позволяют. Так что идиотизм там зашкаливает не только на федеральном, но и на местном уровне. И, не исключено, мы ещё много чего увидим в ближайшее время. Напоминает наши 90-е. Беспредел на улицах, территориальные единицы, на которые разбита страна (а что такое штаты, как не аналоги наших субъектов федерации?) берут себе суверенитета, сколько смогут… Разве что, президент не пьёт. Но он и без этого не вполне в себе. Так что контролирует он там хоть что-нибудь, или является такой же игрушкой своего окружения, как у нас Ельцин, непонятно. Впрочем, у американских президентов изначально прав и возможностей их реализовать куда меньше, чем у наших. Такая страна. Два мира, два Шапиро.

Одновременно в Грузии, руководство которой горой стоит за Штаты и крысится на нас, население и церковь снесли местный гей-парад на корню, устроив в Тбилиси такой хипеш, что разве что в их гражданскую войну можно было себе представить. Местный «прайд» (почему объединения гомосеков присвоили себе название львиной стаи, ума не приложить), выйди он на улицы, как собирался, горячие грузинские парни (и все прочие категории населения) порвали бы, как Тузик грелку. Хватило ума не выйти. Да и власти, которым такой сценарий сильно не нравился, очень настойчиво не рекомендовали это делать. Ну, их послушали. Так что пострадали в основном полицейские, которые не дали линчевать участников однополого мероприятия.

В общем, оказалось, что Тбилиси не Берлин, не Сан-Франциско, не Лондон и не Тель-Авив. Ну, хоть что-то ещё от прежней Грузии осталось. Притом, что с гомосексуалистами там, да и вообще на просторах бывшего СССР, всё в порядке, они есть в товарном количестве. Но гей-парады не приняты, хоть тресни. Живут люди, и живут, никто их в обычной жизни не трогает. Но это как раз понятно. Что непонятно, почему молчит Госдепартамент Соединённых Штатов? Где протесты Евросоюза? Где антигрузинские санкции? Нам бы уже так прилетело… Хотя, наверное, это всё мы и организовали. Петров и Боширов, ГРУ, Путин… И в Нью-Йорке, и в Тбилиси и, понятное дело, в Калифорнии. Хотя тогда, за срыв гей-парада в Грузии и перестрелки на День независимости в Америке, нам надо санкции объявлять, а их тоже нет. Непорядок какой-то…