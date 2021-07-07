Прилепин и Бояков — союз нерушимый

В Думу — рука об руку.

Как вы думаете, кто заменит в Думе всем надоевших спортсменов? Конечно, люди творческие и с огоньком.

Вот в первой десятке у Прилепина в его партии «Взаправду» будут самые именитые — паровозы, так сказать.. Я даже не упоминаю Старикова и Михеева — это так мелочь.

Тяжеловесы будут следующие:

Надеждин. А что? Знаете, какую публику он подтащит в партию? Самому страшно сказать — светлоликих и одиноких. Еще не примкнувших к Навальному. Или вовремя сдрис…ших. Ну а что — хороший человек. Нужный.

А еще стилист Зверев. Тоже хороший человек. За ним просто хвост потянется из геев, трансвеститов и всякой нужной гендерной единицы. А еще поклонницы. И вывезут партию «Взапраду», доставят в нужное место — к хорошему сытному корму.

Но самый нужный, конечно, Эдуард Бояков. Это — золото партии. В прямом смысле. Потому что эффективный менеджер. Во всем. За что не берется.

Посмотрел орлиным взором на самодеятельность разных креативных режиссерчиков и смекнул — ну что за помойная разухабистость? И без звонкой монеты? И тут же организовал фестиваль «Золотая маска». Театральный. Там ведущие театры бились за звание «Самой мерзкой пьесы»и «Самого гадкого театра». То есть все эти изыски креативной мысли — оттуда. Кто активнее нагадит на сцену, забросает зрителей менструальными тампонами, извергнет освежающие водопады мата и так далее Творческие ребята. Правда, потом Боякова подвинули. С кем-то не поделился.

Но он не унывал. теперь ястребиным взглядом узрел МХАТ Дорониной. А что? Она уже престарелая, театр агрессивно патриотичный — надо брать.

Дружба с Прилепиным давно окрепла. Теперь уже Прилепин мог ему протекцию составить. Составил. И себя не забыл. Бояков стал худ. режем, а прилепин сбоку — помощником. Тоже хлебное место. Тем более покровители оказались высокого ранга. Сам Песков из них. Видно, нужны крысы высоким людям. Для личных нужд.

Ну что дальше с театром? Креативное преобразование — ну примерно как в солдатский бордель иногда привозят алтарь с попами. И все милые дамы тут же причащаются и исповедуются. На время. Чтобы приступить к дальнейшему славному труду.

Насчет попов — я не шучу. Присутствуют. на постоянной основе. Со сцены читает свои «религиозные» стихи матушка Олеся Николаева, раньше известная в кругах хиппующих — как Ника Лаева. Потом, правда, причастилась и даже стала профессором Лит. Института и матушкой — женой попа. Ну а что? Приятно ж почитать стихи с креативной сцены, на которой оставила свой след великая Бузова... думаю, скоро там же будут всем грехи отпускать. Индульгенциями. давно пора веру поставить на твердую финансовую основу. Люди надежные проверенные — справятся..

Да-да, Бузова — это тоже находка Боякова. Его гениальное эго. Он вообще ею очарован. Это ж надо — 23 миллиона подписчиков!!! И все теперь в ЕГО театр ломанутся.. Спит и розовые слюни пускает от восторга.

Но одно дело — хайп среди театралов устраивать, зависть в них пробуждать (Богомолов, говорят, совсем сник — ищет тоже что-то жареное к себе на сцену), а другое речь говорить на славной сходке борцов «Взаправду».

Хорошую речь сказал, я аж слезу пустил.

Бузову с Пушкиным сравнил. Дескать, будь в его время Телеграмм, он бы тоже не устоял — тоже было бы миллионы подписчиков.

«Пушкина знала Россия, Твардовского знала Россия, Серебряный век были людьми, вот если был бы инстаграм в Серебряный век, то они были бы сегодняшними Ольгами Бузовами и прочее, прочее. У них были бы миллионы подписчиков, они были бы ролевыми моделями для всей страны, для всей культуры, другое дело, это я сейчас не буду превращать это в культурологическую конференция, что натворили эти поэты Серебряного века, как много там было пьянства, как много было наркотиков, как много было блуда и так далее, так далее. Но они параллельно создавали великие стихи.»

Очень впечатляющая речь. Косноязычная, правда. Но ведь режиссер — он сердцем видит, правда? Зачем ему речь? Главное, ястребиный взгляд…

Я правда, несколько растерялся от этого сгустка интеллекта, но попробую разобраться.

1. У Пушкина не было ни инстаграмма, ни телеграмма, ни фейсбука. Поэтому он остался Пушкиным. А если бы был — стал Бузовой. Мысль ясна и проста.

2. Пушкин явно не догнал до понимания, что он ролевая модель. Вот если бы понял, то и научился бы денежки стричь.

3. Поэты Серебряного века писали великие стихи только потому, что были блудниками, пьяницами и наркоманами. Стихи — это следствие.

Но это ладно — хорошо, что Пушкин не дожил до Боякова. Не соответствовал бы «нутряной правде». Бояковской такой.

«Как для человека театрального, как режиссера, действительно, моя профессия работать с правдой, я все время этим занимаюсь, я несколько часов сижу в репетиционном зале каждый день и делаю замечания актерам тогда, когда они начинают фальшивить.»

Я верю режиссеру Боякову — это ж какое мужество надо иметь, чтобы РАБОТАТЬ с правдой. Подстраивать ее под себя, где надо — подрезать, где надо подкрасить.

Вообще, сложное дело. Но ребята справляются. Что Прилепин, что Бояков, что с десяток еще темных лошадок.

Искренне жаль Михеева и Охлобыстина. Ну что уж там.. Там все по анекдоту, когда Сара мужу говорит на его радостное, дескать, я в Партию вступил. Она ему мудро — типа, вечно, ты куда-нибудь вступишь, то в говно, то в партию.. А я — ботинки чисти.