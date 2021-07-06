Маша — хоть и японская, а все же наша

Японская корпорация NHK в рамках 66-го Каннского кинофестиваля провела презентацию материала, снятого в формате 8K Super Hi-Visionили Ultra-HD, сообщает The Hollywood Reporter. Компанией был продемонстрирован 27-минутный фильм “Beauties A La Carte”, снятый с разрешением, в 16 раз превышающем [Читать...]

Создатели «Фабрики звезд» здорово угадали с названием формата: проект выпустил де- сятки именно что звезд – если понимать под этим понятием не людей, популярных благодаря своему творчеству, а персона- жей, мелькающих на вечерин- ках и в светской хронике. [Читать...]

Есть люди, которые очень любят, надо – не надо, использовать в своей речи модные иностранные словечки, тем самым давая понять окружающим, что они запросто ориентируются в той или иной области человеческих знаний, а главное, как им кажется, идут [Читать...]

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько времени потратили в поиске имени для вашего ребенка? Некоторые дают имя сразу, не задумываясь, иные подходят к делу с душой, подыскивая для любимого чада нечто неповторимое и привлекающее внимание. В последнее [Читать...]

Опять Байден говорит, что Америка не заинтересована в эскалации отношений с Россией, но… И главное тут, конечно, «но». Повесил дуракам морковку перед носом, поводил их за салом, и дальше давить. Плохо ему, что ли? Тем более, что делается [Читать...]