{ 6 июля 2021 }

Маша — хоть и японская, а все же наша

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Маша и Медведь

Наш главный экспортный продукт покоряет рынок Японии. И речь, конечно, не о водке.

«Маша и Медведь», один из самых (если не самый) популярных российских мультфильмов, расширяет сеть вещания. Премьера на платном канале Kids Station состоялась еще в апреле и, по всей видимости, прошла успешно. Теперь «Анимаккорд» ведет переговоры сразу с несколькими японскими компаниями по более широкому прокату сериала.

Вообще в последнее время российская анимация приятно удивляет успехами за рубежом. Мы еще не нарадовались в полной мере тандему Нетфликс и «Союзмультфильма», как теперь еще и это. Приятно, черт побери.

 

НЕВМИНКУЛЬТ


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