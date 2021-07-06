Предсказание будущего

Предсказывать будущее — дело дурацкое. Однако, кое-что угадать можно. К примеру, новое Великое переселение народов есть факт. Жители Африки, Азии, стран Ближнего и Среднего Востока валом валят в богатую и суицидально толерантную Европу, жители стран Южной Америки в США. Мало кто из политиков обращает внимание на демографию — они заботятся о том, чтобы получить побольше голосов избирателей, в том числе новосёлов, а что будет в итоге с их странами, их особо не интересует, хотя утверждают они совсем другое. Между тем, переселение не просто отдельно взятых людей или семей, а достаточно больших групп, чтобы сохранять на новом месте жительства их исконные традиции, означает, что страна, куда эти группы переселяются, необратимо меняется.

Говоря попросту, Англия постепенно превращается в гибрид Индии, Пакистана, Африки и Карибских островов. Швеция и Норвегия — Пакистана и Сомали. Франция — арабского Магриба и Сахеля. Германия, Бельгия и Нидерланды… Ну, и так далее. Где-то больше турок, где-то арабов, где-то доминируют пакистанцы и выходцы из Бангладеш… Добро пожаловать в единую Европу! Прав был Тило Сарацин. Стоило ли нацистам ради такого исхода дел геноцид цыган и Холокост устраивать?! Неполиткорректно? Ну, так он, судя по его фамилии, знал, о чём говорит. Впрочем, всегда так было. Приходят новые народы, говорящие на своих языках, и тех, кто жил до них вытесняют, уничтожают или, на худой конец, ассимилируют. Или сами ассимилируются, образуя очередную этническую общность, мало похожую на исконное население.

Что ещё можно провидеть? Рост всех и всяческих суеверий и распространение сект и примитивных форм религии, а также мистики. Отход от норм европейской культуры в пользу экзотики какого угодно происхождения. Распад научного и инженерного мышления и, как следствие, победа квазинаучных теорий над реальностью. Утрата технологий и компетенций во всех сферах. Снижение профессионализма на всех уровнях. Распад и разложение традиционной семьи как минимум в западном мире. Повсеместный приход к власти ничтожных популистов. Ну и, понятное дело, повсеместный рост внутренней и международной напряжённости, который в любой момент может привести к большой войне. О войнах малых и не говорим — это уж, само собой разумеется. Они и так много где идут.

Глобализацию так хвалили, так ей радовались… В итоге: распространение терроризма по всей планете, коронавирус — провозвестник пандемий будущего и много чего, по-поводу распространения наркотиков в глобальных масштабах. Рост организованной преступности, нелегальной миграции, торговли органами и торговли людьми, расширение торговли оружием вне государственных рамок, распространение и применение оружия массового поражения — химического и биологического, крах режима нераспространения ядерного оружия… Ну и, понятно, заметный уже сегодня паралич международных организаций, окончательно ставших инструментами влияния их спонсоров, в первую очередь США. Неоптимистично? Так автор и не нанимался читателей радовать…