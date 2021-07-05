Закрыты залы — сыграем для вас на фоне ГЭС

Интересный пример подал оркестр красноярской филармонии. В очередную волну пандемии, когда кратно снижаются шансы дать концерт в зрительном зале, Сибирский юношеский оркестр сыграл на смотровой площадке Красноярской ГЭС.

19 музыкантов из девяти регионов СФО исполнили «Грустный вальс» Сибелиуса прямо на фоне водосброса ГЭС, и видео выступления уже привлекло широкое внимание пользователей благодаря своей самобытности.

Место выбирали с умом и смыслом. ГЭС в последние месяцы активно манила людей, приезжавших понаблюдать за сбросами воды, к которым прибегали во избежание наводнения в Красноярске.

— Настоящий восторг иметь возможность исполнять эту невероятную по красоте музыку в таком необычном месте. Мощь водной стихии подчиненной человеческой воле вдохновляет и подталкивает расширять творческие горизонты, — делится впечатлениями руководитель оркестра Леонид Жуковский, а мы уже мысленно перечисляем десятки других ярких мест России, где можно поделиться искусством во время концертного локдауна.

Лишь бы не переросло в бездумную стихийность. Сибирский оркестр, например, четко согласовывал мероприятие в течение двух недель. И оно того стоило.