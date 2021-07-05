Свердловская киностудия открывает Киношколу

Еще в марте мы радовались перезапуску Свердловской киностудии и надеялись на наличие у Минкульта четкого плана для развития студии в новых реалиях. И, судя по всему, такой план действительно был.

Студия запускает Киношколу для создания в регионе кадрового резерва. В рамках проекта до конца года планируется найти не менее 40 новых кадров для второго съемочного состава. Сейчас в распоряжении СКС около сотни специалистов, но они в большинстве своем люди пожилые, и как раз смогут в ближайшие годы передать свой опыт набранному молодому резерву.

Ожидается целый курс бесплатных семинаров, охватывающих большинство актуальных кинопрофессий. Искать и готовить будут ассистентов художника-постановщика, осветителей, механиков камеры и ассистентов художника по гриму. Минкульт выделил на проект 4 миллиона рублей. А в следующем году запланированы курсы еще по четырем специальностям, плюс мастер-классы для артистов региональных театров по особенностям работы киноактера. Акцент на подготовке специалистов именно второго состава неслучаен. Опыт показывает, что снимать предпочитают в тех регионах, где второй состав можно найти на месте.

Кадровое пополнение — лишь часть общего плана. Сейчас на киностудии проводится капитальный ремонт зданий и павильонов, закупается оборудование и техника, до конца года обещают достроить две монтажные для 4К. Повысить привлекательность студии в глазах продюсеров надеются также за счет различных форм региональной поддержки — административной и финансовой. В общем, планы наполеоновские — надеемся, они сбудутся.