Медея и Герда отправятся на кинофестиваль в Локарно

Российские фильмы «Медея» и «Герда» отобраны в основной конкурс 74-го фестиваля в Локарно— четвертого по значимости после Канн, Венеции и Берлина.

«Медея» Александра Зельдовича с Евгением Цыгановым и Тинатин Далакишвили — фильм, судя по отзывам, дерзкий и смелый, причем таковой именно для кинофестиваля, где привыкли продвигать другое кино. Это метафорическая история о бунте, о воплощенной в людях революции, которая, став из жертвы палачом, первой приносит в жертву своих же детей. Особое внимание стоит обратить на музыку авторства восходящей «классической» звезды Алексея Ретинского — по заверениям критиков, она особенно удалась.

Как-то поменьше говорят о ленте «Герда» Натальи Кудряшовой, но и здесь история выглядит любопытно. Анастасия Красовская и Юра Борисов покажут нам приход души из мира снов в провинциальный городок, где томится убегающая от действительности студентка соцфака с мамой-лунатиком. Описание смотрится вполне фестивально, так что какой из двух фильмов проберет жюри глубже — еще вопрос.

Фестиваль состоится с 4 по 14 августа в офлайн-режиме.