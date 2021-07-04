{ 4 июля 2021 }

Представители ЛГБТ в рекламе «ВкусВилл»

Рубрики: [Telegram]  

В обсуждении рекламы «ВкусВилл» не высказывается самая очевидная для бизнеса версия. Представители ЛГБТ оказались на рекламе не из-за IPO, не из-за мировой закулисы, не из-за прав человека, не из-за эпатажа, а для поддержания имиджа ритейлера небедного среднего класса.

ЛГБТ считается прослойкой обеспеченных людей. В народе неизвестны бедные геи, а известны только богатые геи и разного рода творческая интеллигенция. В США под это даже собирали статистику, что гомосексуалы в среднем богаче гетересексуалов. В рекламе «ВкусВилл» лесбиянки, а к ним в советской традиции другое отношение. Женщины, живущие парой, считаются несчастными, которые не нашли себе мужей (их после войны в России якобы сильно не хватает). Но этот взгляд уходит в прошлое.

К лесбиянкам относятся в России легче. Показали лесбиянок на Первом канале — нет скандала. Показали геев на Муз-ТВ — скандал. Поэтому «ВкусВилл» выбрал менее радикальный путь оставив главный маркетинговый посыл — к нам ходят ЛГБТ, то есть по определению обеспеченные и образованные покупатели.  

Методичка


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