«Голосуй, или проиграешь». 25 лет прошло.  

25 лет со дня второго тура президентских выборов 1996 года… Никто не вспоминает эту дату, а жаль. Многое она определила. Очень многое. Страна была расколота. За Ельцина голосовать не очень хотелось. За Зюганова не хотелось вообще. Так что голосовали против. Одни против Ельцина. Другие против Зюганова. Был бы на его месте кто-нибудь внятный… Впрочем, про Ельцина то же самое можно сказать. Это теперь ему «Ельцин-центры» ставят, голову школьникам морочить. А тогда… Просто с штабов выборов ему на втором этапе сильно повезло. Изначально рейтинг был такой, что не то, что в президенты — в ЖЭК, сантехниками командовать, и то бы не выиграл. Но нажали на все педали, всех, кого смогли, напугали, лично заинтересовали, заморочили…

Натянули проценты. Кое-как, не до победы — Зюганов на самом деле выиграл, но идти на обострение отказался, побоявшись запрета компартии. Правильно Высоцкий пел: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Кто помнит — это оттуда же, откуда: “…и канатчиковы власти колют нам второй укол”. Ну, второй укол — это про сегодня, а тогда ещё были живы Гайдар, Немцов, Примаков и Черномырдин, вовсю банковали олигархи и Чубайс, были в силе, хотя уже не распоряжались всем, как незадолго до того, Коржаков и Сосковец… Ходарковский и Невзлин, Березовский и Смоленский, Гусинский и… да, что вспоминать! Тогда и Собчак ещё был фигурой, хоть и не такой, как претендовал, и Лужков, а вот Путина ещё никто за пределами Питера не знал. Про Собянина и вовсе умолчим.

Белый дом уже отгорел и Хасбулатова с Руцким сотоварищи давно приняли, так что не было никаких сомнений, насчёт того, что Ельцин будет делать, если объявят, что он проиграл. Г-дь с Содомом и Гоморрой такого не делал, как он бы сотворил с той компартией. А зачем её руководству было такое счастье? Они не очень-то к власти и рвались. Свой сладкий кусок у них и тогда был, и сейчас есть. На фига попу баян, если есть колокола? Так что, слила компартия те выборы, и избирателей своих слила. Про пролетарские принципы, да и вообще про какие-то принципы — это не к ним. А про честные выборы, вообще ни к кому. Разве что к Трампу или Жириновскому, который тогда был в куда большей силе, чем сейчас, и то, против Ельцина не пошёл. Всегда был умён.

Американцы, кстати, на случай победы Зюганова, всё с ним оговорили. Помнится, как у Клинтона во время визита в Москву весь график сбился — на несколько часов больше с претендентом от компартии разговаривал, чем изначально планировалось, пока его в гостинице «Рэдиссон-Славянская» у Киевского вокзала, зал, забитый живущими в Москве американцами, ждал. Ну, а по-соседству с тем залом, руководство и актив Российского еврейского конгресса, кто в Москве случился. Без медиамагнатов и банкиров, второй эшелон. Раввины, глава аппарата, автор и прочие. Ждали, пока приличия позволяли, а после пожали плечами двое: автор, тогда председатель совета директоров РЕК, и исполнительный вице-президент, и ушли под истерические вопли девочки из Госдепартамента.

Не привыкли тогда ещё американские начальники, что не всё у нас происходит, как они заранее расписали, и не все будут готовы, ради фотографии с их президентом, часами его ждать, пока он с Зюгановым разговоры разговаривает. Ну, они и сейчас к такому не очень привыкли. Тренировать и тренировать… Но то были другие времена. Война в Чечне была реальностью. Шойгу ещё не был министром обороны, хотя вовсю командовал МЧС. Пугачёва не была замужем за Галкиным. Про Кадырова и Собянина никто в Москве понятия не имел. И многие всё ещё верили в рынок и в справедливость, а реформы, покончившие с огромной частью национального потенциала, ещё толком не начались, хотя приватизация уже шла…

«Голосуй, или проиграешь». 25 лет прошло.