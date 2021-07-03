Мат внесли в Стратегию нацбезопасности

Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей обеспечивается через «усиление контроля за соблюдением норм современного русского литературного языка, пресечение публичного исполнения, распространения через средства массовой информации продукции, в которой содержатся слова и выражения, не соответствующие указанным нормам (в том числе нецензурная лексика)», — сказано в документе.

Шнуров, Моргенштерн, Тёма Лебедев и ещё сотни известных персон, включая Сергея Лаврова, теперь угрожают нацбезопасности.

Любопытно будут выглядеть ссылки на Стратегию со стороны военных политруков и командиров, которые сами разговаривают на мате. Спасает офицеров российской армии, что нецензурная лексика указана в скобках — можно сделать вид, что они скобки не заметили.