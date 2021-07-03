{ 3 июля 2021 }

Запрет шампанского

Рубрики: [Telegram]  
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Главному певцу Ковид-эпохи Моргенштерну скоро будет не о чем петь. Ну или придëтся сменить «Кристал и Шандон Моëт» на «Портвейн и Абрау-Дюрсо». В сети появилось письмо от поставщика премиальной синьки, где черным по белому утверждается, что по причине принятия закона «О внесении изменений в Федеральный закон ”О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции и отдельные законодательные акты Российской Федерации”» все французские шампанские должны подлежать пересертификации как «игристые вина». Что с этим делать поставщик пока не знает, так что и отгрузки не будет.

Письмо за подписью «Mоет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» пока что действительно больше похоже на фейк, но если вспомнить, что в той же пачке на подпись оказался закон, уничтожающий половину оружейной отрасли Российской Федерации, то опасения могут оказаться вполне реальными. И если такие, так сказать, законы продолжат появляться и далее, не пришло ли время задать вопрос:

А в чьих интересах работают Госдума и Совет Федерации? Потому что это уже не законотворчество. Это диверсия.

Ну и, в конце концов, за что вы так с нами? Ладно, оружие, но шампанское?!  

Методичка


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