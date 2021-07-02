Свершилось! Граждане США смогут САМОСТОЯТЕЛЬНО выбирать себе пол, при подаче заявления на оформление паспорта. То есть какой угодно извращенец, сексуальный маньяк, насильник или просто психопат вполне легально, на законных обстоятельствах и даже, на случай чего, с официальным документом (каковым паспорт американского гражданина безусловно является), посещать женские раздевалки, туалеты, примерочные в магазинах белья… ну и далее, на что только фантазии хватит. А её у этих ребят хватит. И как это сочетается с охотой на несчастных дон-жуанов традиционного типа, вроде Харви Вайнштейна, где спрятались и почему молчат феминистки и все мыслимые и немыслимые поборники морали, которых в Америке, что грязи, ума не приложить.

Как всегда, страна эта шарахается из одной крайности в другую, только теперь умудряется метаться между ними всеми одновременно, не прерываясь ни на секунду, как синусоида на осциллографе. В данном случае они подыгрывают ЛГБТ-сообществу, как недавно подыгрывали своим неграм, из наиболее отмороженных. Памятник их новому герою, наркоману, наркоторговцу, бандиту Джорджу Флойду — по чистой случайности БЕЛОГО цвета, говорит об этом яснее ясного. Причём отыгрыш идёт такой, что звон стоит по всей планете. Даже госсекретарь Блинкен успел восхититься очередным достижением великой американской демократии, хотя, казалось бы, его-то ведомству, которое призвано заниматься внешней политикой, с этого позорища какой может быть профит? Но Блинкену виднее.

Вопрос: какие виды пола есть в Америке в наличии и сколько там у них теперь полов? Не два же? И не пять, как в Таиланде? Может, сто? Америка не может и не должна себя ограничивать ни в чём! И, кстати, когда уже биологический вид американцы себе смогут выбирать? Бизон-трансгендер, гремучая змея-лесбиянка, аллигатор-гомосексуалист, койот-бисексуал, скунс или стервятник традиционной ориентации не только звучат внушительно, но и позволяют ярко и предметно дать понять недотёпам, которым повезло не родиться американцами, с кем они имеют дело. И, кстати, можно ли выбирать себе в такого рода духовные покровители кого-то из фантастики и фэнтези? Скажем: расовая принадлежность — рептилоид. Или, там, колесник.

А то и ещё проще: дуб. Не стоеросовый, простой. Без заморочек. Честный американский дуб. Или сумах. Он, правда, ядовитый, но тем лучше… В общем, понятно. Правда, пока что, эти ребята ограничились полами, но тут только дай волю фантазии. По части свободы религии то же самое было. Во времена, когда даже мормоны считались дико еретической сектой, о чём немало сказано в американской и британской классической литературе, никто про сайентологов или Церковь летучего макаронного монстра и подумать не мог. А вот поди ж ты — теперь это самые, что ни на есть нормальные, варианты религии. По крайней мере, в Штатах. Нет предела извращениям. Наверное, действительно, Б-г благословил Америку. А то бы он её давно прихлопнул.