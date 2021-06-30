Минкульту предложили снять фильм о Невском

Представители русской православной церкви обратились к Минкульту с предложением создать еще один фильм о князе Александре Невском. По мнению председателя Патриаршьего совета по культуре митрополита Тихона, сейчас очень уместно воплотить идею о великом державном правителе, защитнике народа, защитнике Руси, об удивительном человеке, который смог и на поле брани, и в тяжелейшей, ни с чем не сравнимой дипломатической ситуации сохранить исторический путь своей страны.

Идея интересна даже без контекста празднования 800-летия со дня рождения Невского. Образ князя-хранителя, умеющего и словом, и умом, и делом — сейчас действительно актуален. Особенно как образец для подражания молодежи, ведь Александр демонстрирует очень раннюю зрелость, которой сейчас не хватает целому поколению.

Другое дело, что очень рискованно это. Вспоминая большинство наших свежих исторических фильмов, думаешь, что в глазах молодежи, возможно, лучше оставить черно-белый образ Невского, показанного где-нибудь в школе, нежели перебить его образом уровня Владимира в «Викинге».

Уж больно велик масштаб личности, чтобы подходить к фильму о нем с царящими сейчас правилами индустрии распилов. Здесь точно должен и снимать мэтр (Михалков, Хотиненко, может быть, Бортко), и курировать следует на уровне митрополита Тихона, умудрившись при этом показать Невского максимально настоящим, а не скульптурно-каноническим, благо личность при всей исторической сложности явно менее противоречива, нежели у Владимира.