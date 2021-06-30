Мало кто у нас знает село Кукобой, расположенное в Ярославской области. А между тем — это с недавних пор официальная родина Бабы-Яги. И там уже 10 лет как 30 июня празднуется её день рождения. Не одному же Деду Морозу в Великом Устюге резиденцию иметь. Другим сказочным существам тоже хочется осесть в собственном углу. Благо, Баба-Яга не просто фольклорный персонаж, а, судя по всему, Первопредок, с корнями в Античности и обширной зарубежной роднёй. Другое дело, что во времена языческие были они все уважаемыми, хотя порою и грозными покровителями родов и племён, а как приняли те христианство, разом превратились в нечисть. Печальная, но неизбежная судьба.

Таков вообще жребий языческих богов — и старших, и младших. Хоть греко-римских олимпийцев, хоть скандинавских ванов и асов, хоть германских, кельтских и славянских. Из небожителей и священных существ в одночасье они стали сказочными персонажами — и это в лучшем случае. Да и у всех остальных так было и у многих до сих пор есть. Взять тех же арабов и персов с их джиннами и ифритами. Скандинавов с вещими воронами, троллями, гномами и драконами. Немцев с кобольдами, орками, ведьмами и лепреконами. Шотландцев и ирландцев с эльфами, Водяным Быком и его куда более злобным родственником, Водяным Конём… Детям про них сказки рассказывают и многие в них верят до старости. Оно и понятно.

Что до нас… Домовые и водяные, лешие и русалки, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, волки-оборотни и Колобок, говорящие лисы и зайцы, селезни с волшебной иголкой в ж-пе и мышка-норушка — это кто? А Михайло Потапыч со всем своим неугомонным бурым семейством? А Кот-Баюн, личность довольно-таки тёмная и до конца неясная? Хотя там неясного ещё ой, как много. Скажем, какого дьявола у нас Лиса — непременно Патрикеевна? У неё папа — Патрик? Он к нам непосредственно из Ирландии в своё время прибыл? С другой стороны, тогда хоть понятно, почему она такая — рыжая и хитрая. С таким происхождением… Так что, почтим их всех, пользуясь удобным случаем — днём рождения Бабы-Яги. Избушка, избушка, повернись к лесу передом…