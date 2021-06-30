{ 30 июня 2021 }

Альбом Ooes — возможно, лучшее, что произошло с русской поп-музыкой в 2021 году

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Рецензия]  

«Мои (твои) тёмные желания» по хорошему нужно было бы издавать на лейбле Italians Do It Better. Помимо ощутимых сходств с мастодонтами тёмной поп-музыки Chromatics, обожаемых Дэвидом Линчем, Лиза Ooes предлагает широкий спектр нетривиальных звуковых приемов и крючков, работающих на массового слушателя. Скажи мне в начале года, что песня «Зима» станет хитовой, я бы не поверил и скорее всего заключил бы пари. Это было бы пари, в котором приятно проигрывать.

Сегодня принято объяснять популярность любой песни простым словом — прикольно. Но я хочу натянуть на себя шапочку из фольги и попытаться расширить это «прикольно» до внятной позиции. Мне кажется это самое качественное проявление думер-поп музыки: тёмная поэзия «Иду по снегу, он хрустит, а, может, мои кости», подкупающая слух искренность (для слушателей в СНГ это чуть ли не главная творческая особенность), ощутимая безнадежность в ядре песен, сочетание нежного (вокал) и грубого (музыка).

Ooes в дуэте с продюсером senbonzakura создала материал, который нельзя отнести ни к ностальгической волне синт-попа, ни к современным течениям вокальной музыки, зараженной влиянием трэпа или канадской волны R&B. Здесь куда больше ощущается звук начала десятых, когда миллениалы массово начали влюбляться в горечь witch-house. Музыка Ooes не ассоциируется с черно-белыми красками и крестами — у неё есть свои собственные оттенки, и они максимально холодные.

Её вокал превращается в сэмпл, а затем искажается питчем в отдельную мелодию («Искупление), вместо снейров может звучать мягкий «пумп» (чаще всего встречается в треках Канье — его Лиза считает гением), а сами синты не обязательно звучат в гармонии с вокалом — никто не обещает слушателю комфорт при прослушивании («Права»). Это действительно красивая музыка, и 22 минуты предостаточно, чтобы это понять. 

Тихое Место


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