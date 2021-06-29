{ 29 июня 2021 }

Сериал о касте музыкантов

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Видеосервис Premier готовит сериал о жизни внутри и около музыкального лейбла. В центре истории — молодой рэпер, чей путь к славе немного сложнее, чем у Тимати в клипе с Лепсом. Персонаж Глеба Калюжного в кризисе и борется с правилами крупной компании, а во что это выльется — пока неизвестно.

Для максимальной атмосферности и реализма участие в музыкальном драмеди приняла целая россыпь малоизвестных, а в определенных кругах даже вполне популярных исполнителей. На их фоне явно выделяются Шура и Лева из «Би-2», а также Хамиль из «Касты» — одних из пионеров русского рэпа. Шоураннером выступит Константин Майер, для которого сериал — возможность «предложить свое видение того, как абсолютно разные люди могут договориться и созидать».

Честный сериал об этой индустрии точно не помешает. Склонность рэперов заслонять фантазиями реальность своих путей до сих пор не дает широкому зрителю понять, как это все работает и выглядит. Лишь бы сам сериал не оказался оторванной от жизни фантазией, а остальное, пожалуй, простим.

НЕВМИНКУЛЬТ


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