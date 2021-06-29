{ 29 июня 2021 }

Журналисты ВВС опубликовали секретные материалы, ЗАБЫТЫЕ на улице

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Журналисты ВВС опубликовали секретные материалы, ЗАБЫТЫЕ на улице кем-то из высокого начальства их страны, касательно вторжения британского эсминца в российские территориальные воды, недалеко от Севастополя. По содержимому этой папки ясно: заранее подготовленная и одобренная на высшем уровне провокация, на тему “Украина, мы с тобой”. Нормально для англичан. Чего от них ещё было ждать? Совсем распустились. Страх потеряли, наглость осталась. Ну, пора возвращать “непотопляемый авианосец” в исходное трепетное состояние духа, в котором они большую часть второй половины ХХ века и пребывали. Явно их очень и очень зря при Горбачёве из этого состояния вывели. Возись теперь с ними, воюй…

Они, впрочем, никуда возвращаться не хотят и даже пытаются нас самих чем-нибудь напугать. Скажем, тем, что если их корабль атакуют, то они столько наших самолётов ка-ак посбивают… Так и хочется проверить. И вовсе не обязательно с применением авиации. Что мы, в допрежние времена, британские корабли на дно не пускали? Тут, главное, когда тонуть эта высокотехнологичная лайба будет, экипаж спасти. Что мы, звери, что ли? Но если правительство Её Величества хочет войны с Россией, кто мы такие, чтобы не пойти ему навстречу… Разные у нас бывали времена. Были мы и союзниками (недолго), и конкурентами, и противниками. Ну, значит ещё раз ими будем. Не наш выбор. Хотя, понять англичан можно. Свою империю профукали, сидят на островах. Как им нам не гадить?

Возвращаясь к папке, с которой всё началось, констатируем. Либо в правительстве и прочих официальных ведомствах Её Величества сидят круглые идиоты, которые не соблюдают элементарных правил секретности, да ещё и отличаются полнейшим лохушеством. Что не исключено. Либо это специальный вброс информации журналистам, рассчитанный именно на публикацию. То есть сигнал и чёрная метка нам, замаскированная под утечку. Тоже возможно. Либо Петров и Баширов работают. Ну, или их агенты в британских верхах. Интересно, нам за это очередные санкции выкатят? И не пора ли начать действовать на опережение? Скажем, при повторении имевшей место дури с кораблём, оставить Великобританию без её военно-морского флота как такового. Целиком.

Всё равно этим кончится, так и чего тянуть? Ещё бы так приладиться, чтобы гражданское население там у них не особо пострадало, исторические места и музеи не были затронуты и, конечно, парки и зоопарки… Так мы к ним привыкли за последние 30 лет! А если бы одних их политиков можно было отправить к праотцам, вместе с журналистами и особо трёхнутыми на всю голову партийными активистами и общественниками… Да, что мечтать попусту о несбыточном. Эти только разжигать и провоцировать умеют. Как в бой идти надо за Юнион Джек и родной Альбион, так поди их отыщи. Все под коряги попрячутся. Так что, всё-таки, придётся бить по отдельно взятым, особо напористым эсминцам. Главное, на поражение, чтобы долго не мучались. Оно для них и доходчивее будет.

Евгений Сатановский


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