{ 29 июня 2021 }

«Би-2» выступили в пустых «Лужниках»

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

«Би-2» – представители здравого рок-н-ролла. Ковид лишил их не похода в харчевню, а мощного концерта в «Лужниках», к которому Лева с Шурой готовились с весны. Мужики вздохнули, взяли гитары и сыграли на пустом стадионе. Атмосфера, конечно, не та, но зато многие тысячи поклонников смогли посмотреть их новую программу «Сверим сердца» онлайн – на сервисе Окко.

Новые песни для пока безымянного альбома, закаленные временем хиты, гости из проекта «Куртки Кобейна», объединяющего артистов разных стран. Изюминкой стал «Мой рок-н-ролл» в новой аранжировке и с очень новой исполнительницей женской партии – Софьей Таюрской из Little Big, приглашенной «Би-2» впервые.

Уважаем и одобряем. Лучше могла быть только бесплатная трансляция на Рутубе, но то, что рок-н-ролл для них не средство – «Би-2» с очередной раз доказали.

НЕВМИНКУЛЬТ


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