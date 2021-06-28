Пир во время чумы…

Заявление о том, что на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге, проведенных аккурат в разгар взлёта коронавируса, всё было организовано правильно, поскольку там соблюдались правила, установленные «Роспотребнадзором» и требования властей, не вызывает никаких эмоций, кроме глубокой благодарности этим самым властям за заботу о жизни и здоровье населения вверенного их попечению города. Три революции его не добили, репрессии, война и блокада, застой и перестройка, а уж с такими властями, как теперь, он и вовсе в полнейшей безопасности… Да ещё с «Роспотребнадзором»! Ну, раз это ведомство рекомендации дало, тогда конечно. Тогда никаких проблем. Как и всегда с нашими инстанциями бывает. Они же бдят…

Автору доводилось посещать Питер ровнёхонько в дни проведения там «Алых парусов», причём жил он именно в том районе, где они проходят. Большего бардака он в жизни своей не видел, с самого первого раза их проведения. Взять, да собрать в одном районе такую толпу выпускников, как правило, вдрабадан пьяных, плюс их родня, болельщики и родители… В Москве эту буйную стихию хотя бы по разным местам стараются растащить. Никто на «Алых парусах» ничего не соблюдает, соблюдать не был намерен и не будет. Причём и добиться-то этого нереально. Так что, всех оптимистов, от организаторов праздника, из числа городского начальства, а также их защитников и комментаторов, плюс весь личный состав «Роспотребнадзора», хорошо было бы на этот коронавирусный праздник жизни было лично загнать. Без масок.

Если всё там было так здорово и так безопасно, чего бояться? Никакого риска заразиться, никаких последствий. А если нет, то ровно по Булгакову, пускай нашего новоявленного Жоржа Бенгальского начальство поздравит соврамши. Благо, не в первый раз, ничем особо не удивил. Честь мундира, рефлекторное стремление прикрыть глупость своих кадров и напрашивающиеся при этом дурацкие словесные комбинации, типа «выполнения требований властей», которые, надо понимать, всё автоматически решают, не лезут ни в какие ворота. За такую промашку, как «Алые паруса» в разгар новой вспышки коронавируса, городское начальство надо гнать с постов в полном составе. Да и за комментарии такого рода, как были даны, комментаторов, тоже.

Комментатор страсти успокаивать должен, а не выбешивать. Власти — выбирать из двух зол меньшее. Впрочем, когда и у кого так было… Если люди мышей не ловят до такой степени, что даже не замечают ни своих, ни чужих косяков, на пенсию им пора. Дальше только хуже будет. Не дал Б-г тямы, так и нечего строить из себя Сократов, Демуленов и Демосфенов с Цицеронами. Одна неловкость выходит. Что до последствий… Увидим. Хотя что-то подсказывает, что ничего хорошего в итоге не будет. Но когда кого такие мелочи волновали? Начальство же самих себя, если что, по любому вылечит. А это, в конце-концов, для любого начальства главное. Интересно, какие ещё массовые мероприятия и где именно оно решит на фоне коронавируса провести? Пир во время чумы… Тот самый случай.