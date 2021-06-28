{ 28 июня 2021 }

Джо Байден распорядился нанести удары по Сирии и Ираку

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Заявлено, что под удар попали две группировки, причастные к запуску дронов против американцев в Ираке. Примерно по тем же причинам Байден долбал проиранские силы в конце февраля, но на этот раз Белый дом подтянул соответствующее «идеологическое сопровождение». Так, в частности, было сказано, что «удары были необходимы для устранения угрозы для американских военнослужащих в регионе», а сама по себе рядовая операция обставлена и освещена с пышностью поимки одно из бесчисленных лидеров исламистов.

Ситуация и в самом деле странная. В то время, когда Байден сдаëт провинцию за провинцией Афганистана Талибану, а Россия делает вид, что это еë не пугает и это не еë проблема (ещë как пугает и ещë какая проблема), в Ираке и Сирии становится «горячее с каждым днëм». США пока что не понимает, как и за что прищучить Иран, а вместе с ним и Сирию, но определенная работа в этом направлении видна уже буквально невооруженным взглядом.

Даже сегодняшние удары едва ли случайно оказались совсем рядом с нефтяными полями Conoco. Новостные ресурсы почему-то лишают нас конкретики, но известно, что один из ударов пришелся на восток провинции Дейр-Эз-Зор, где находятся точки пересечения интересов не только Сирии и Ирана, но и иных сил, которые, согласно нынешней моде на милитари-эвфемизмы, принято называть «музыкантами».

Как известно, по количеству связей с американскими корпорациями нынешний американский президент уступает разве что семейству Бушей в период его наивысшего могущества. Что ж, похоже, процесс «защиты инвестиций» только набирает ход.  

Методичка


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