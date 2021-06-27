Медлительность

Медлительные мы. И, главное, непонятно, это мы традиционно медленно запрягаем, а потом быстро поедем, или просто впали в летаргический сон, при этом демонстрируя наличие рефлексов. Так не только в животном мире бывает. Ухо там, дёрнется, если что, или нога. Можем что-то даже пробубнить спросонья, а то и сказать, как лунатики, не приходя в сознание, членораздельно. Так что, пинающий нашу огроменную, на одну восьмую планеты простёртую то-ли страну, то-ли тушу геополитического диплодока, в испуге отпрянет, а потом приглядится: да нет же, спит, ничего страшного — и продолжает своё.

Провёл тут в эфире опрос, насчёт того, что надо делать, если в наши территориальные воды опять полезут, под предлогом того, что какой-то кусок российской территории ею не признают. Кто именно и где, неважно. 87% респондентов, при чрезвычайно большой выборке, однозначно за то, чтобы топить. 1% считает, что этого делать не надо — пускай кто хочет плавает, где хочет. Ссориться ещё с ними, со всеми… Все остальные за привычные нам дипломатические демарши. Выйдут Захарова, Рябков, Лавров, Песков, скажут что-нибудь, вызовут в МИД посла, ноту протеста направят… В общем, как всегда. Никто внимания не обратит, но совесть у чиновников спокойна — отреагировали.

Понять их, в принципе, можно. У многих там личные интересы. Недвижимость, бизнесы, жёны живут, дети учатся. Тут у них кормовая база для зарабатывания денег, которые потом дают возможность жить там, комфортабельно и не бедно. Как в 90-е вся эта система у нас построилась, так она и сейчас работает, несмотря ни на какие разговоры начальства о национализации и лояльности элит, или куда более действенный по этой части коронавирус. Так что все наши демарши — в пользу бедных. Опять же, население более или менее верит, что начальство бдит. Ему, населению, это полезно. И сон крепче, и пищеварение лучше. А то нервничать будет.

При этом, понимание того простого факта, что на демарши наши, хоть в какой форме, никто из тех, к кому они теоретически обращены, внимания не обращает, крепнет и распространяется всё шире. И это только в отношении провокаций на морских границах. Что до Донбасса и в целом Украины, тут вообще непонятно, чего начальство хочет, чего ждёт, чего тянет и чего боится. Поскольку ситуация доведена до такой точки кипения, при которой свои уже раздражают больше киевских. И намного больше. Тем более, всё, что только надо было услышать, высказано уже давно. Минские соглашения Киев не будет выполнять. Что до Нормандского формата…

Ну, есть такая игрушка. И что с того? Устали от всего, происходящего, люди. Очень устали. И на Донбассе. И в России. До того, что невольно в головы закрадывается мысль: может это всё наши власти говорили и писали, про русский мир, про безопасность страны и всё прочее, не всерьёз? А на самом деле совсем другим озабочены и совсем другим занимаются? Чертовски похоже. Нет ничего хуже, чем когда народ устаёт чего-то ждать от своего начальства. Да и просто от него устаёт. Такое безразличие к его судьбе охватывает… Как в 1917 и 1991 было. А потом оказывается, что не начальников, а страну профукали. Очень напрягает.