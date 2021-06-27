{ 27 июня 2021 }

А ведь это было бы так красиво

Рубрики: [Фейсбук]  

Наша бюрократическая власть, как известно, лишена фантазии, и в символических делах все время пытается ехать верхом на мертвом леониде ильиче полувековой давности («дорогой товарищ Менгисту Хайле Мариам!»)

Меж тем, замечательный жест, который сейчас буквально просится со стороны России — это предложить в рамках возможного обмена заключенными с Америкой освободить Дерека Шовина.

Думаю, это произвело бы сильное впечатление на всех действующих и бывших «силовиков» западного мира, которым теперь предлагается пластаться перед святыми уголовниками и наркоманами, да и вообще на униженную и заплеванную консервативную часть Запада, вынужденную смотреть, как мирные сомалийцы бегают с ножами по их городам, избывая таким образом свои постколониальные травмы.

Там ведь живут миллионы людей, которые не хотят участвовать в мерзком цирке из «Собачьего сердца», не хотят под руководством Швондера целовать ботинок Шарикову. Все они могли бы посмотреть в направлении Кремля, говорящего: волкодав прав, людоед — нет.

Но смотреть, к сожалению, не на что.

Вечные советские бюрократы ставят памятники Исламу Каримову в Москве и сносят на Кавказе — русским солдатам.

Какой им Шовин, когда они сами — блм, просто чуть иначе риторически выстроенное, блм без гей-парада, зато с вековыми традициями евразийской духовности, отдел БЛМ ЦК КПСС.

И само наше правящее трио, основа порядка — там, где у них были фермер, капиталист и полицейский, — это чиновник, тетка и приезжий с юга, то есть буквально политкорректность, вид сбоку.

Так что мировым центром правых ценностей мы не станем.

А ведь это было бы так красиво.

Дмитрий Ольшанский


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